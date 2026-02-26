Je li ovo stvarno cijena 'normalnog' života u Hrvatskoj? Reakcije su žestoke: 'Nemoguće!'

Jednostavna grafika koja procjenjuje mjesečne životne troškove i potrebne razine plaća za 'normalan život' u Hrvatskoj pokrenula je lavinu komentara na društvenoj mreži Reddit. Grafiku je inače objavila stranica raditi.eu.

Objava, koja sugerira da je za 'puko preživljavanje' potrebno 1.100 eura, a za 'dostojanstven' život 1.800 eura, potaknula je korisnike da podijele vlastita iskustva, frustracije i financijske realnosti, otvarajući prozor u svakodnevicu građana suočenih s rastućim cijenama.

Rasprava je došla u trenutku kada se Hrvatska bori s jednom od najviših stopa inflacije u eurozoni, s posebnim udarom na troškove stanovanja, vode i energenata koji su na godišnjoj razini porasli za više od deset posto.

Stanarina i hrana kao glavne točke spora

U takvoj klimi, pitanje realnosti prikazanih brojki postalo je središnja tema. Grafika navodi da trošak stanarine i režija iznosi između 700 i 1.000 eura, što je odmah izazvalo reakcije. Mnogi su se složili da se to odnosi isključivo na podstanare u velikim gradovima poput Zagreba.

"Ovo se očito odnosi na velike gradove i ljude koji su podstanari", istaknuo je jedan od najpopularnijih komentara, dok su drugi dodali da je situacija drastično drugačija za one koji žive na selu ili su naslijedili nekretninu. "Ljudi sa sela nemaju stanarinu, pa za nas je točno", nadovezao se drugi korisnik, aludirajući na niže troškove života izvan urbanih središta. Stavka za hranu, procijenjena na 250 do 400 eura, također je podijelila mišljenja. Dok su neki tvrdili da je nemoguće prehraniti se za taj iznos, drugi su dijelili savjete o uštedi.

"Samo isključiti naručivanje hrane i teška ušteda na kućnom budžetu", napisao je jedan korisnik, tvrdeći da za 300 eura mjesečno on i partnerica jedu vrhunske namirnice poput bifteka i škampa jer sve kuhaju sami. S druge strane, oni s djecom ili bez vremena za svakodnevno kuhanje smatraju te iznose nerealno niskima.

Što je zapravo 'dostojanstven' život?

Mnogi su korisnici istaknuli kako prikazana računica pokriva tek osnove za preživljavanje, a ne i troškove koji život čine uistinu dostojanstvenim. "Ovo su troškovi preživljavanja, ništa više. Imaš stavku gorivo, a gdje je održavanje tog auta i otplata istog?", zapitao se jedan komentator. U raspravi se često spominjalo da u izračun nisu uključeni nepredviđeni troškovi, popravci kućanskih aparata, odlasci na vjenčanja, rođendani, hobiji ili godišnji odmor.

Ta percepcija slaže se s analizama koje pokazuju da je četveročlanoj obitelji za pokrivanje osnovnih potreba potrebno znatno više od prikazanih iznosa. Ideja da je za normalan život potrebno minimalno 2.000 eura neto plaće, osobito ako osoba ima dijete, ponovila se u više komentara.

Regionalne razlike također su došle do izražaja, pa je tako jedan korisnik iz Slavonije duhovito primijetio: 'S ovom dostojanstvenom plaćom od 1800 € u Slavoniji živim kao plemić. Imao bih i za ljubavnicu.'

Mnogi se neprestano bore da - ostanu na nuli

Na kraju, rasprava je pokazala da ne postoji jedinstven odgovor na pitanje o cijeni "normalnog života". Ona ovisi o lokaciji, vlasništvu nad nekretninom, obiteljskoj situaciji i osobnim prioritetima.

Ipak, zajednički osjećaj koji se provlači kroz stotine komentara jest da su životni troškovi sve veći, a plaće ih teško prate, ostavljajući mnoge s osjećajem da se neprestano bore samo da bi ostali na nuli.

POGLEDAJTE VIDEO Naručujete s Temua i Sheina? EU uvodi novi porez! To je kraj jeftinog šopinga