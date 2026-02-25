Neki Hrvati ostat će kraći i za 200 eura: Hrvatska pošta ukinula popularni projekt

"Podijeli poštu u svojoj zgradi i zaradi" - tako je krajem rujna najavljivana potraga za suvlasnicima velikih zgrada u Zagrebu koji su, uz naknadu, susjedima u sandučiće dijelili poštu. No nakon nekoliko mjeseci projekt je ukinut.

U Hrvatskoj pošti tvrde da na području Zagreba ne postoji ulica ni kvart u kojima nedostaje poštara pa zbog toga nije bilo potrebe za nastavkom projekta.

Zdenka je obavijest da neće više raditi za Poštu dobila poštom. "Da mi je istekao ugovor i da će mi poslat odjavu sa zdravstvenog i mirovinskog", kaže Zdenka Ivančić.

Radi za minimalac pa joj iznos od 150 do 200 eura na mjesec čini razliku. Svakog ponedjeljka i srijede u sandučić na zgradi dobila bi poštu koju je prvo kod kuće razvrstala pa potom podijelila susjedima.

"Super mi je bilo. Ono, imam slobodnog vremena i dodatna zarada. Znam sve stanare više-manje i baš je bilo ok", dodaje Zdenka. Ipak, ne krije razočaranje. "Pa jesam, razočarana sam, da, a koliko sam vidila i stanari su razočarani jer su predstavnicu nakon toga dosta zvali, žalili su se da opet nema pošte."

No, iz Pošte kažu: u Zagrebu je sada dovoljan broj poštara i to zahvaljujući ovom projektu.

Oglasila se Pošta

Hrvatska pošta o projektu „Podijeli poštu u svojoj zgradi i zaradi“ kaže da je pridonio rastu broja stalnih radnika u dostavi jer se određeni dio kandidata putem ovog kanala prijavio za posao poštara ili dostavljača i zaposleni su na puno radno vrijeme.

U neboderu kojeg je obišla ekipa RTL-a Danas, stanuje nešto više od 400 ljudi. Tu su i poslovni prostori. Podijeliti poštu ovdje je pravi izazov.

Snježana Humski, predstavnica suvlasnika stambene zgrade kaže kako je projekt Pošte funkcionirao jako dobro. "Bili smo jako zadovoljni svi jer suvlasnica tu dugo živi, dugi niz godina i pozna, u principu, sve ljude i nije joj bio problem podijeliti i to je funkcioniralo jako, jako dobro."

Ako negdje sada ipak ne funkcionira dobro, iz Pošte pozivaju građane da se jave u njihov kontakt-centar ili poštanski ured.