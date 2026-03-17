Ani (81) izvadili tumor težak čak 36 kilograma! 'Ništa ne jedem, a trbuh raste... Rekoh, ja sam trudna'

Šetnja koja joj je donedavno bila nezamisliva danas je stvarnost. Nakon zahtjevne operacije, 81-godišnja pacijentica Ana Buneta lakša je za čak 36 kilograma – koliko je težio tumor koji joj je uklonjen.

„Kad sam vidjela onu ‘ždral’ kolika je bila u meni, ne mogu vjerovati da sad mogu šetati. Rekla sam mužu, koji ima 87 godina, a meni je 81: ‘Ja šetam!’ On mi kaže: ‘Pa ti mene lažeš.’ Ja mu kažem: ‘Imaš mobitel pa vidi.’ Kaže: ‘A gdje ti je stajao taj tumor?’ A ja rekoh: ‘Pa i ja se pitam gdje mi je stajao!’“, ispričala je kroz smijeh.

Tumor je, kako se ispostavilo, rastao u trbuhu. Na ginekološkom pregledu posljednji put bila je prije 40 godina, a tek nedavno je posumnjala da nešto nije u redu.

„Najedem se oko podne i do večere ne jedem ništa, a trbuh raste. Rekoh – ja sam trudna!“, prisjeća se.

Veliki tumor pritiskao abdomen, srce i pluća

Tumor na desnom jajniku zbog svoje je veličine pritiskao abdomen, srce i pluća, ozbiljno ugrožavajući zdravlje pacijentice.

Voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Gospić, Darko Milinović, istaknuo je kako je situacija bila krajnje ozbiljna: „Tumor je u zadnjih tjedan dana narastao za desetak centimetara. To je bio krajnji rok zbog disanja, cirkulacije i rada crijeva. Zamislite da takav ogroman tumor pritišće sve organe.“

Operacija je trajala oko četiri sata i bila je iznimno zahtjevna zbog poremećenih anatomskih odnosa. Kirurški tim morao je ukloniti maternicu, drugi jajnik i potrebušnicu.

Ravnateljica bolnice Sandra Čubelić naglasila je kako ovakvi zahvati nose velik rizik: „To nije jednostavan zahvat. Nikad ne znate za što je tumor vezan. Imamo vrhunske operatere koji se usude raditi ovakve operacije, dok bi mnogi to prepustili drugima.“

Tim iz Gospića već ima iskustva s velikim tumorima – prije tri godine uklonili su jedan težak 20 kilograma, no ovaj je, kako tvrde, najveći ikad zabilježen u Hrvatskoj.

Zbog dobi pacijentice i složenosti zahvata održan je niz konzultacija. Anesteziologinja Anela Ibradžić upozorila je na čest problem: „Starije žene u našim krajevima često čekaju zadnji trenutak za pregled, čime se dovode u veći rizik nego da su se ranije javile.“

Unatoč svemu, oporavak ide dobro. Otpust kući planiran je za nekoliko dana. Iako bi, kako kaže, rado još malo ostala s timom koji joj je produžio život, Ana je spremna vratiti se svakodnevici – ovaj put bez tereta koji je nosila godinama.