Ovaj grad zaslužuje više od kratkog zaustavljanja: 'Idealan je za produženi vikend'

Kad iz Zagreba sjednete na let za Bergamo, gotovo je sigurno da većina putnika razmišlja o samo jednoj destinaciji – Milanu. I teško ih je kriviti. Milano je sinonim za modu, impresivni Duomo i onaj prepoznatljivi talijanski “la dolce vita” stil života.

No, postoji jedna velika greška koju mnogi rade – Bergamo doživljavaju samo kao aerodromsku stanicu na putu prema Milanu. A upravo tu propuštaju pravo malo talijansko blago.

"Mi smo ovaj put odlučili napraviti drugačije. Umjesto da odmah sjednemo na vlak za Milano, ostali smo istražiti Bergamo. Već nakon nekoliko sati bilo nam je jasno da ovaj grad zaslužuje puno više od kratkog zaustavljanja. Iskreno, jedan dan ovdje prođe prebrzo, a Bergamo je idealna destinacija i za produženi vikend", pišu Putoholičari.hr.

Posebno kada znate da se iz Zagreba često mogu pronaći Ryanair karte već od 15 eura po smjeru tijekom izvansezonskih termina. Uz to, postoje i sezonske linije iz Zadra i Dubrovnika, zbog čega je Bergamo postao jedan od najpovoljnijih i najpraktičnijih ulaza u sjever Italije.

Città Alta izgleda kao scena iz filma

Prvo mjesto koje morate posjetiti je Città Alta, odnosno gornji grad Bergama. Smješten na brežuljku iznad modernog dijela grada, ovaj povijesni dio izgleda kao da je ostao zarobljen u nekom drugom vremenu. Kamene ulice, stare zidine, mali trgovi i restorani iz kojih se širi miris svježe tjestenine stvaraju osjećaj kao da ste ušli ravno u talijansku razglednicu.

Do Città Alte možete doći poznatom uspinjačom koja već desetljećima povezuje donji i gornji grad. Sama vožnja traje svega nekoliko minuta, ali pruža onaj pravi talijanski city break osjećaj.

"Posebno nas je oduševila Piazza Vecchia, glavni trg starog grada koji mnogi smatraju jednim od najljepših trgova u Italiji. Okružen povijesnim palačama i malim kafićima, savršeno je mjesto za kratki predah uz aperol, čašu vina ili jednostavno promatranje gradske atmosfere", ističu Putoholičari.

Upravo ovdje nastala je slavna stracciatella

Da, dobro ste pročitali – Bergamo je rodni grad jednog od najpoznatijih okusa sladoleda na svijetu.

U povijesnoj slastičarnici Gelateria La Marianna prvi je put napravljena originalna stracciatella. "Kremasti sladoled s komadićima čokolade ovdje ima potpuno drugačiji okus od onoga na koji smo navikli, a bez pretjerivanja možemo reći da je to jedan od najboljih sladoleda koje smo probali u Italiji" kažu Putoholičari.

Što još vrijedi vidjeti u Bergamu?

Osim lagane šetnje ulicama Città Alte, ovo su mjesta koja biste svakako trebali dodati na svoj popis:

Basilica di Santa Maria Maggiore – impresivna bazilika bogato uređene unutrašnjosti

Torre del Campanone – toranj s kojeg se pruža prekrasan pogled na grad i okolne brežuljke

Venecijanske zidine koje okružuju stari grad i nalaze se pod zaštitom UNESCO-a

Male skrivene uličice i lokalni restorani u kojima ćete najlakše osjetiti autentični talijanski šarm, daleko od turističke gužve.

Bergamo možda mnogima služi samo kao polazna točka za Milano, ali nakon ovog putovanja sigurni smo u jedno – ovaj grad zaslužuje biti glavna destinacija, a ne samo usputna stanica.

