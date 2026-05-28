Savršen plan za vikend putovanje: Otkrijte čari Motovuna i skrivenih bisera unutrašnje Istre

Dok se ljetne gužve polako stišavaju uz obalu, srce Istre nudi potpuno drugačije iskustvo. Zeleni brežuljci, kameni gradići koji prkose vremenu i gastronomija koja slavi darove zemlje pozivaju na istraživanje.

Ovo je priča o putovanju u unutrašnjost poluotoka, gdje svaki zavoj otkriva novu panoramu, a na samom vrhu, kao kruna, stoji Motovun - grad koji ne samo da dominira krajolikom, već i duhom cijele regije. No, njegova čarolija tek je početak avanture koja vas vodi do grada umjetnika i najmanjeg grada na svijetu.

Motovun, čuvar doline Mirne

Smješten na brijegu visokom 277 metara, Motovun je prizor koji se pamti. Njegova silueta, okrunjena zvonikom i opasana moćnim zidinama, stoljećima nadgleda dolinu rijeke Mirne i gustu Motovunsku šumu. Već sam dolazak u grad je doživljaj. Automobil se ostavlja u podnožju ili na parkiralištu na pola puta, a uspon starim kamenim stepenicama ili ulicom polako vas uvodi u srednjovjekovnu bajku.

Glavna atrakcija su gradske zidine, izgrađene još u 13. i 14. stoljeću. Šetnja ovim bedemima nudi vjerojatno najljepši panoramski pogled u Istri. Pred vama se kao na dlanu pružaju vinogradi, maslinici i Motovunska šuma, poznata kao najveće stanište bijelog tartufa na svijetu. Posebno su čarobna jutra, kada se dolina probudi obavijena gustom maglom, stvarajući prizor koji djeluje gotovo nestvarno i opravdava rano buđenje.

Srce grada je Trg Andrea Antica, gdje se nalazi župna crkva sv. Stjepana, kasnorenesansno zdanje iz ranog 17. stoljeća. Uz nju ponosno stoji 27 metara visok romaničko-gotički zvonik iz 13. stoljeća, koji je nekada služio kao glavna gradska kula i promatračnica. Uspon na zvonik nagrađuje još jednim nezaboravnim pogledom. Na trgu se nalazi i Komunalna palača, najočuvanija romanička javna zgrada u Istri. No, Motovun nisu samo zidine i crkve; to su i šarmantne ulice pune malih galerija i trgovina, gdje svaki kutak priča svoju priču.

Nezaobilazan dio posjeta je gastronomija. Biti u Motovunu, a ne kušati jela s tartufima, bio bi pravi grijeh. Brojne konobe i restorani nude delicije poput fuža s tartufima, odrezaka ili fritaje. Za one željne avanture, organiziraju se i ture lova na tartufe s obučenim psima, koje pružaju jedinstven uvid u tradiciju ovog kraja. Sve to valja zaokružiti čašom vrhunskog lokalnog vina, poput malvazije ili terana.

Odmor za cijelu obitelj

Motovun je idealno odredište i za obitelji s djecom. Stara jezgra grada gotovo je u potpunosti pješačka zona, što omogućuje bezbrižnu šetnju i istraživanje. Djeci će posebno biti zanimljiva priča o Velom Joži, dobrom divu iz pripovijetke Vladimira Nazora koji je živio upravo ovdje, a čiji kip mogu pronaći u gradu. Za aktivniji odmor, podno Motovuna prolazi znamenita staza Parenzana, nekadašnja uskotračna pruga koja je povezivala Trst i Poreč. Danas je to popularna pješačka i biciklistička staza koja nudi laganu rekreaciju u predivnoj prirodi, prolazeći kroz tunele i preko starih vijadukata.

U susjedstvu: Grožnjan i Hum

Samo dvadesetak minuta vožnje od Motovuna, na susjednom brežuljku, nalazi se Grožnjan. Poznat kao "grad umjetnika", Grožnjan je prava oaza kreativnosti. Njegove kamene ulice dom su za više od dvadeset galerija i umjetničkih ateljea, a tijekom ljetnih mjeseci grad postaje otvorena pozornica. Iz gotovo svake kuće dopiru zvuci klasične glazbe ili jazza, jer ovdje se održavaju ljetne glazbene akademije i festivali. Prošećite njegovim uličicama, zavirite u ateljee i uživajte u pogledu s gradskih zidina koji puca na dolinu Mirne i Motovun u daljini.

Putovanje unutrašnjom Istrom ne bi bilo potpuno bez posjeta Humu. S tek tridesetak stanovnika, Hum ponosno nosi titulu najmanjeg grada na svijetu. Unutar potpuno očuvanih srednjovjekovnih zidina smjestile su se tek dvije ulice i nekoliko kamenih kuća. No, njegova veličina obrnuto je proporcionalna njegovom povijesnom značaju. Hum je bio jedan od najvažnijih centara glagoljaštva, starog hrvatskog pisma.

O tome svjedoči Aleja glagoljaša, jedinstveni spomenički kompleks koji se proteže na sedam kilometara dugoj cesti od Roča do Huma. Sastoji se od jedanaest spomen-obilježja posvećenih glagoljici, a posljednje, Vrata Huma, ujedno je i ulaz u grad. Unutar zidina vrijedi posjetiti romaničku kapelu sv. Jeronima iz 12. stoljeća, ukrašenu iznimno vrijednim freskama. Prema lokalnoj legendi, Hum su sagradili divovi od kamenja koje im je preostalo nakon gradnje gradova u dolini Mirne. Hum je poznat i po ljekovitoj rakiji od imele, "biski", koja se i danas priprema prema dvije tisuće godina starom keltskom receptu.

Kako doći?

Unutrašnjost Istre najbolje je istraživati automobilom, što vam daje slobodu da se zaustavite u svakom slikovitom mjestu. Što se tiče udaljenosti od većih hrvatskih gradova:

Motovun je od Zagreba udaljen oko 229 km, od Rijeke oko 68 km, a od Pule oko 64 km.

je od Zagreba udaljen oko 229 km, od Rijeke oko 68 km, a od Pule oko 64 km. Grožnjan se nalazi na otprilike 240 km od Zagreba, 79 km od Rijeke i 70 km od Pule.

se nalazi na otprilike 240 km od Zagreba, 79 km od Rijeke i 70 km od Pule. Hum je najbliži Rijeci, na udaljenosti od oko 41 km, dok je od Zagreba udaljen 202 km, a od Pule 75 km.

Izlet u Motovun, Grožnjan i Hum putovanje je u jedno drugačije, mirnije lice Istre. To je iskustvo koje spaja povijest, umjetnost i okuse, ostavljajući posjetitelje s osjećajem da su na trenutak zavirili u dušu ovog čarobnog poluotoka, daleko od vreve i buke modernog života.

