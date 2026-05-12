Nakon petogodišnje zabrane: Pitoreskni otok na Jadranu ponovno otvoren za turiste

Nakon petogodišnje stanke, jedan od najprepoznatljivijih turističkih destinacija Jadrana, crnogorski otok Sveti Stefan, ponovno će primiti goste. Ovaj slikoviti otok, poznat po kamenim kućama i narančastim krovovima, svoja vrata otvorit će na ljeto 2026. godine, čime se završava višegodišnji spor koji je ovu popularnu destinaciju držao zatvorenom za posjetitelje.

Povratak Svetog Stefana na svjetsku turističku scenu označava ključan trenutak za crnogorski turizam, piše Metro.

Novi režim pristupa plažama

Luksuzni resort zatvoren je 2021. godine usred pravnog i političkog spora između zakupaca, tvrtke Adriatic Properties i Aman te Vlade Crne Gore. Glavni predmet spora bio je pristup plažama koje okružuju otok. Lokalno stanovništvo prosvjedovalo je zbog ograničenja pristupa obali koja je povijesno bila javno dobro, što je dovelo do eskalacije sukoba i naposljetku do zatvaranja poznatog ljetovališta.

Višegodišnja neizvjesnost okončana je postizanjem dogovora kojim se, kako tvrde iz Vlade, štite državni interesi, ali i pronalazi ravnoteža između ekskluzivnog turizma i potreba lokalne zajednice.

Dogovor donosi i konkretne promjene za posjetitelje. Dvije od tri plaže u neposrednoj blizini resorta bit će dostupne svima. Riječ je o plaži Sveti Stefan, koja se smatra jednim od najfotografiranijih prizora na Jadranu te manjoj Kraljevoj plaži, okruženoj borovom šumom.

Ekskluzivnost će, međutim, i dalje biti dio ponude. Kraljičina plaža, smještena u idiličnoj uvali, ostat će rezervirana isključivo za goste hotela Aman Sveti Stefan. Uz ponovno otvaranje otoka, posjetiteljima će tijekom cijele godine biti dostupna i Villa Miločer, nekadašnja ljetna rezidencija kraljice Marije Karađorđević.

Povijesni značaj i nasljeđe

Sveti Stefan je utvrđeno ribarsko selo iz 15. stoljeća, povezano s kopnom uskom pješčanom prevlakom, a 1950-ih godina prošlog stoljeća pretvoreno je u jedinstveni grad-hotel. Ubrzo je postao omiljeno odredište svjetskog jet-seta. Ondje su boravile neke od najvećih zvijezda u povijesti, poput Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Sophie Loren i princeze Margarete.

Posebnost tog mjesta leži i u detaljima, poput prepoznatljive ružičaste nijanse pijeska na plažama, koja nastaje miješanjem sitnog pijeska sa smrvljenim crvenim školjkama i kamenčićima. Pod jadranskim suncem, ovaj prizor stvara jedinstven ambijent.

Ponovno otvaranje Svetog Stefana, zakazano za 1. srpnja 2026. godine.

