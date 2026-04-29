FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOMADIĆI RAJA /

Pitali smo vas koji vam je nadraži hrvatski otok: 'Onaj na kojem žive divni ljudi'
×
Foto: Shutterstock

29.4.2026.
18:48
Magazin.hr
Shutterstock
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska obala ima čak 1.244 otoka, otočića i hridi, svaki sa svojim karakterom, mirisima borova i pričama koje se prenose generacijama. Neki su stvoreni za tišinu i bijeg od svakodnevice, drugi za živahne ljetne večeri i druženja koja traju do zore. Upravo ta raznolikost čini ih posebnima – svatko među njima može pronaći svoj mali komadić raja.

Zato smo odlučili pitati naše čitatelje jedno jednostavno, ali ujedno i teško pitanje: 'Koji vam je najdraži hrvatski otok?'. Od skrivenih dragulja do popularnih destinacija, odgovori su nas podsjetili koliko su naši otoci različiti – i koliko ih volimo.

"Onaj koji ima gustu borovu šumu, miriše na mirtu, lavandu i kadulju i na kojem žive divni ljudi - LOŠINJ", napisala je jedna čitateljica.

"Korčula,jedna jedina...", napisao je drugi.

"Svi su lijepi, ali Murter mi je najljepši", napisao je jedan čitatelj.

"Volim ih sve, ali Lastovo, Mljet, Korčula, Pelješac, Vis prekrasni", dodala je jedna čitateljica.

"Svaki otok ima svoje ljepote i čari", zaključio je jedan čitatelj.

"Lošinj uvijek i zauvijek", napisala je jedna osoba.

"Svi su mi ljepi, ali otok Krk mi je najbliži", dodala je druga osoba.

Podijelite s nama u komentarima koji je vama najdraži otok. 

POGLEDAJTE GALERIJU

OtociOtokRabHvarKorčula
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
