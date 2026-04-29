Pitali smo vas koji vam je nadraži hrvatski otok: 'Onaj na kojem žive divni ljudi'

Hrvatska obala ima čak 1.244 otoka, otočića i hridi, svaki sa svojim karakterom, mirisima borova i pričama koje se prenose generacijama. Neki su stvoreni za tišinu i bijeg od svakodnevice, drugi za živahne ljetne večeri i druženja koja traju do zore. Upravo ta raznolikost čini ih posebnima – svatko među njima može pronaći svoj mali komadić raja.

Zato smo odlučili pitati naše čitatelje jedno jednostavno, ali ujedno i teško pitanje: 'Koji vam je najdraži hrvatski otok?'. Od skrivenih dragulja do popularnih destinacija, odgovori su nas podsjetili koliko su naši otoci različiti – i koliko ih volimo.

"Onaj koji ima gustu borovu šumu, miriše na mirtu, lavandu i kadulju i na kojem žive divni ljudi - LOŠINJ", napisala je jedna čitateljica.

"Korčula,jedna jedina...", napisao je drugi.

"Svi su lijepi, ali Murter mi je najljepši", napisao je jedan čitatelj.

"Volim ih sve, ali Lastovo, Mljet, Korčula, Pelješac, Vis prekrasni", dodala je jedna čitateljica.

"Svaki otok ima svoje ljepote i čari", zaključio je jedan čitatelj.

"Lošinj uvijek i zauvijek", napisala je jedna osoba.

"Svi su mi ljepi, ali otok Krk mi je najbliži", dodala je druga osoba.

