Je li ovo raj na zemlji? Arhipelag poznat kao 'posljednja ekološka granica' nudi brojne avanture

Plaže, uvale, romantika. To je Palawan na Filipinima, skupina otoka između Južnokineskog mora i Sulu mora, zapadno od arhipelaga Visayas. Ima status zasebne provincije, ali je administrativno ovisna o otoku Luzonu. Ljubitelji prirode i ronjenja svakako će pronaći nešto što će ih oduševiti na ovom području, piše Profimedia.

Palawan, filipinski arhipelag s gotovo 1800 otoka, naziva se "posljednjom ekološkom granicom" zbog svojih dramatičnih vapnenačkih litica, skrivenih laguna i kilometarskih plaža s bijelim pijeskom. To je raj za ljubitelje prirode i ronjenja.

El Nido, dragulj arhipelaga Bacuit

El Nido, polazišna točka za istraživanje arhipelaga Bacuit, nudi organizirane izlete brodom (Ture A, B, C i D) koji otkrivaju vodeni labirint skrivenih laguna i plaža. Tura A vodi do najpoznatijih lokacija poput Velike, Male i Tajne lagune, idealnih za istraživanje kajakom. Tura C otkriva romantične Tajnu i Skrivenu plažu, dok kilometarska plaža Nacpan nudi savršeno mjesto za opuštanje.

Coron, podvodna povijest i nestvarna jezera

Sjevernije, Coron je svjetski poznat po ronjenju na olupinama japanske flote iz Drugog svjetskog rata, koje su danas bogati umjetni grebeni. Poznat je i po jezerima: Kayangan, najčišće na Filipinima s kojeg se pruža kultni pogled, i Barracuda, koje privlači ronioce zbog fenomena termokline. Za kraj dana, uspon na planinu Tapyas nudi panoramski pogled na zalazak sunca, a termalni izvori Maquinit savršen su završetak avanture.

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra