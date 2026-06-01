Predstavljamo skupine na SP-u: Domaćin predvodi jednu od najneizvjesnijih grupa

Skupina A Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. donosi sudar različitih nogometnih filozofija, a u njoj će snage odmjeriti jedan od domaćina, Meksiko, uz Južnoafričku Republiku, uvijek opasnu Južnu Koreju i čvrstu Češku. Domaćinstvo daje Meksikancima početnu prednost, no borba za nokaut fazu bit će sve samo ne jednostavna.

Domaćin pod pritiskom očekivanja

Meksiko u turnir ulazi kao izraziti favorit skupine, no taj status nosi i ogroman teret. "El Tri" će dvije od tri utakmice, uključujući i otvaranje turnira protiv Južnoafričke Republike 11. lipnja, igrati na kultnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, na preko dvije tisuće metara nadmorske visine. Ta prednost može biti ključna, ali i stvoriti pritisak pred vatrenim domaćim navijačima koji očekuju isključivo prvo mjesto. Tradicija je često bila na strani domaćina u ždrijebu, a čini se da ni Meksiko nije prošao loše, no svako opuštanje moglo bi biti kobno u skupini gdje vrebaju iskusni protivnici. Utakmica protiv Južne Koreje u Guadalajari vjerojatno će odlučivati o pobjedniku skupine i pokazati stvarnu snagu meksičke momčadi.

Borba za drugo i treće mjesto

Dok se Meksiku daju najveće šanse, borba za preostala mjesta koja vode dalje bit će potpuno otvorena. Južna Koreja, redoviti sudionik Mundijala, slovi kao glavni konkurent. Predvođeni zvijezdom Son Heung-minom, "Taegeuk Warriors" su disciplinirana i taktički potkovana momčad koja je na prošlim turnirima pokazala da može pobijediti i najveće favorite. Njihova organizacija i brzina bit će najveći test za sve suparnike.

Češka se na svjetsku smotru vraća prvi put nakon 2006. godine, nakon dramatičnih dodatnih kvalifikacija. Poznati po fizičkoj snazi i opasnosti iz prekida, Česi su izuzetno neugodan protivnik. Iskusni igrači poput Tomáša Součeka i Patrika Schicka donose kvalitetu potrebnu za borbu za prolazak skupine. S druge strane, Južnoafrička Republika, popularni "Bafana Bafana", vraća se na veliku scenu nakon što su bili domaćini 2010. godine. Iako su na papiru autsajderi, njihov nedavni uspjeh na Afričkom kupu nacija pokazuje da se radi o momčadi u usponu koja bi mogla iznenaditi.

S obzirom na novi format natjecanja, gdje i osam najboljih trećeplasiranih momčadi ide dalje, svaki bod bit će od presudne važnosti. Upravo bi ta borba za treće mjesto mogla donijeti najveću dramu. Meksiko i Južna Koreja su favoriti za prva dva mjesta, no čvrsta Češka i motivirana Južnoafrička Republika imaju svoje adute. Bit će to skupina u kojoj će se za svaki gol voditi bespoštedna bitka do posljednjeg sučevog zvižduka.