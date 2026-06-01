DONUT 9 bio je izuzetno zahtjevan i završio tik prije nevremena koje je pogodilo Zagreb

DONUT 9 donio je jedan od najzahtjevnijih vikenda sezone, kako za vozače i timove, tako i za samu organizaciju. Treća runda DONUT međunarodnog kupa u driftu održana je u izuzetno promjenjivim uvjetima, uz nepredvidive vremenske neprilike, neslaganja u prognozama i stalnu potrebu za prilagodbom rasporeda.

Organizacijski tim tijekom vikenda pratio je razvoj vremenske situacije iz više izvora te je, zbog sigurnosti vozača, timova i publike, donesena odluka da se ključni dio natjecanja pomakne ranije u danu. Drift na mokroj podlozi ne pruža jednaku razinu kompetitivnosti kao vožnja na suhom asfaltu, a sigurnost je u takvim situacijama uvijek prvi kriterij.

Utrka je završena praktički u posljednjem mogućem trenutku. Završne vožnje odrađene su neposredno prije početka najavljenog nevremena, koje je krenulo doslovno u minutu s krajem natjecateljskog programa. Upravo zbog toga DONUT 9 ostat će zapamćen kao vikend u kojem su vozači, timovi i organizacija zajednički pobijedili vremenske uvjete i uspjeli publici isporučiti puni natjecateljski spektakl.

Vozači su se na Westgate Cityju susreli i s potpuno novim layoutom staze, koji je donio veće brzine, duže zone i drugačiji ritam vožnje. Novi layout zahtijevao je dodatna podešavanja automobila u usporedbi s prošlogodišnjim, prilagodbu setupa i brze reakcije mehaničarskih timova tijekom cijelog vikenda.

Kako se sezona već nalazi u svojoj sredini, veliki broj timova suočava se i s posljedicama prethodnih natjecanja. Kvarovi, potrošeni dijelovi, trošenje opreme i ograničeno vrijeme za pripremu dodatno su otežali vikend. Upravo je zato DONUT 9 bio veliki test izdržljivosti, ne samo za vozače, nego i za cijele timove koji stoje iza svakog automobila na gridu.

Unatoč svim izazovima, vozači su kroz cijeli vikend pokazali izuzetnu razinu vožnje uz nula trkaćih incidenata. Publika je imala priliku gledati atraktivne borbe, snažne ulaske, bliske tandeme i vožnje koje su još jednom potvrdile koliko je regionalna drift scena napredovala u posljednjih nekoliko sezona.

Posebnu pažnju privukao je i Toma Ostojić, najmlađi vozač na gridu, koji je tijekom vikenda pokazao odličan tempo i zrelost za svoje godine. Iako je natjecanje za njega završilo ranije zbog pogreške u vožnji, njegov nastup bio je jedan od pozitivnijih trenutaka vikenda te još jedan pokazatelj da na regionalnu scenu dolazi nova generacija talentiranih vozača.

Završnica natjecanja donijela je niz vrlo izjednačenih dvoboja, a pobjednici su morali proći kroz izuzetno zahtjevan TOP 16 ždrijeb. Konkurencija je bila jedna od najjačih ove sezone, a svaki prolazak dalje zahtijevao je maksimalnu koncentraciju i tehnički besprijekornu vožnju.

U velikom finalu snage su odmjerili Erik Jankovič i Adrian Petričević, u reprizi prošlogodišnjeg raspleta kada je Adrian slavio, a Erik završio na drugom mjestu. Ove godine uloge su se zamijenile. Erik Jankovič odvozio je vrhunski vikend i zasluženo odnio pobjedu, dok je Adrian morao priznati poraz te se zadovoljiti drugim mjestom. Borba za naslov bila je jedna od najnapetijih ove sezone upravo zbog njihove prošlogodišnje rivalnosti i visokih očekivanja publike.

Treće mjesto osvojio je Ivo Znaor, koji je tijekom cijelog vikenda pokazivao konstantnu formu i sigurnu vožnju, dok je četvrto mjesto pripalo odličnom austrijskom vozaču Peteru Brolliju, jednom od najugodnijih iznenađenja natjecanja. Konačni plasmani dodatno su zakomplicirali ukupni poredak prvenstva te najavili vrlo zanimljiv nastavak sezone i finalnu utrku na Bugatti Rimac poligonu u rujnu ove godine.

Posebno važan segment vikenda bila je reakcija publike. Unatoč promjenama rasporeda i vremenskoj neizvjesnosti, posjetitelji su ostali uz program, bodrili vozače i stvorili odličnu atmosferu na završnoj ceremoniji. Dodjela pobjednicima bila je jedna od jačih završnih ceremonija u dosadašnjoj DONUT sezoni, a reakcija publike pokazala je koliko se drift zajednica oko ovog projekta razvija iz eventa u event.

DONUT 9 također je pokazao važnost brze organizacijske reakcije u motorsportu. Za razliku od klasičnih sportskih događaja, drift natjecanje ovisi o stanju podloge, sigurnosnim uvjetima, tehničkoj spremnosti automobila i vremenskom okviru u kojem se natjecanje može kvalitetno i sigurno održati. Odluka o pomicanju utrke ranije bila je primjer takvog pristupa, gdje je cilj bio sačuvati kvalitetu natjecanja, zaštititi vozače i publici omogućiti pravi sportski program.

Dodatno, DONUT 9 pokazao je koliko je važna suradnja između organizatora, sudaca, timova i vozača. U uvjetima kada se vremenska prognoza mijenjala iz sata u sat, upravo je dobra komunikacija omogućila da se natjecanje održi bez ikakvih zastoja i uz visoku razinu sigurnosti.

Unatoč vremenskim izazovima, promjenama rasporeda i pritisku na timove, treća runda DONUT međunarodnog kupa uspješno je održana, a publika je dobila natjecanje koje je završilo u pravom sportskom tonu.

Uz vrhunske vožnje, nove mlade talente, zahtjevan novi layout i završnicu koja je održana doslovno nekoliko minuta prije nevremena, DONUT 9 još je jednom pokazao zašto se smatra jednim od najznačajnijih drift događaja u regiji.

Westgate City tako je ugostio jedan od najdinamičnijih vikenda sezone, a DONUT još jednom potvrdio da regionalna drift scena ima publiku, vozače i energiju za velike sportske priče.