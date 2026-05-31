'Profesor' osvojio Westgate u nezapamćenoj drami prije velikog nevremena koje je pogodilo Zagreb

Uz zaglušujuću buku snažnih motora, prije početka velikog nevremena koje je pogodilo Zagreb i okolicu, Zaprešić je tijekom nedjelje bio epicentar regionalne automobilske scene. Treća runda DONUT Međunarodnog kupa, popularni DONUT 9, održana na atraktivnoj lokaciji Westgate Cityja, donijela je vikend ispunjen adrenalinom, neizvjesnim borbama i mehaničarskim dramama, a kulminirala je spektakularnom završnicom koja će se dugo pamtiti.

Uvertira u Zaprešić: Borba Brdeka i Znaora na vrhu

Nakon otvorenja sezone na poligonu Bugatti Rimac i okršaja u Splitu, prvenstvo je ušlo u ključnu fazu gdje svaki bod zlata vrijedi, a pritisak na vozače raste iz utrke u utrku. Sezona je započela spektakularno, gdje je Marko Brdek dominantnom vožnjom odnio pobjedu i jasno istaknuo kandidaturu za naslov. Ivo Znaor je već tada pokazao da će biti njegov najveći konkurent. Karavana se potom preselila u Split, gdje je Znaor na domaćem terenu uzvratio udarac i slavio pred svojom publikom, dok je Brdek osigurao drugo mjesto. Ta dva okršaja stvorila su napetu situaciju, pa je u Zaprešić kao vodeći u ukupnom poretku stigao Marko Brdek sa 165 bodova, tek deset više od Ive Znaora, što je jamčilo beskompromisnu borbu od prve sekunde.

Put do najboljih osam kroz dim i napetost

Nedjeljni program, rezerviran za finalne borbe, započeo je dvobojima za ulazak u Top 8. Već prvi okršaji dali su naslutiti da publiku očekuje dan pun uzbuđenja. Slovenac Erik Jankovič, kao "lucky winner", osigurao je izravan prolazak među osam najboljih, dok su se ostali morali dokazati na stazi. U prvom paru dana, Toma Ostojić nadvisio je Ivana Markića, čija je vožnja bila obilježena tehničkim problemima. Markić je u samom finišu prve vožnje udario i oštetio stražnji kotač, no njegova mehaničarska ekipa uspjela je osposobiti automobil za drugi krug. Ipak, Ostojićeva mirnoća i preciznost bile su presudne za prolazak dalje.

Lider prvenstva, Marko Brdek, u borbi protiv Ivana Nestića pokazao je zašto je na vrhu. U prvoj vožnji kao vodeći odvozio je bez greške, dok je u drugoj, kao pratitelj, vozio sigurno i taktički, ne dopustivši Nestiću da ga ugrozi i bez nepotrebnog rizika osigurao pobjedu. Austrijanac Peter Brolli imao je težak zadatak protiv Petra Krznarića, koji je sa znatno slabijim automobilom pružao sjajan otpor. Krznarić je u prvoj vožnji, u želji da nadoknadi manjak snage, napravio pogrešku, dok je u drugoj vožnji došlo do opasnog približavanja, ali Brollijevo iskustvo je prevagnulo. Iskusni Bruno Stergar demonstrirao je silu protiv debitanta Ismara Šehića. U prvoj je vožnji stvorio osjetnu prednost, da bi u drugoj, nakon blagog kontakta koji je Šehića izbacio sa staze, potvrdio svoj prolazak. Jedan od favorita, aktualni prvak Adrian Petričević, suvereno je odradio posao protiv Markusa Doktera. U obje vožnje bio je dominantan, ne dajući protivniku ni milimetar prostora i pokazavši da je u Zaprešić stigao s najvišim ambicijama. Ivo Znaor i Marino Vukelić, zahvaljujući sjajnim rezultatima u subotnjim kvalifikacijama, osigurali su prolazak u četvrtfinale takozvanim "bye runom", odvozivši svoje krugove bez protivnika.

Šokantno ispadanje lidera i borbe za pamćenje

Ulazak u Top 8 dodatno je podigao tenzije. Erik Jankovič je rutinski odradio posao protiv Tome Ostojića, savršenom vožnjom u vodećoj poziciji i sigurnim praćenjem u drugoj. A onda je uslijedio šok. U dvoboju Marka Brdeka i Petera Brollija, vodeći čovjek prvenstva napravio je katastrofalnu pogrešku. U pokušaju da stvori prednost, Brdek je izgubio kontrolu i udario u zaštitne gume, što je automatski značilo nula bodova u toj vožnji. Iako je drugi krug odvozio bez greške kao pratitelj, šteta je bila nepopravljiva i suci su pobjedu dodijelili Brolliju, ostavivši Brdeka bez ključnih bodova u borbi za naslov. Ivo Znaor je, s druge strane, majstorski odradio dvoboj protiv Brune Stergara i potvrdio status jednog od najboljih "chasera" u natjecanju.

Ipak, dvoboj četvrtfinala koji je digao publiku na noge bio je onaj između Marina Vukelića i Adriana Petričevića. Bila je to borba titana, vožnja na samom rubu fizike, gdje su oba automobila doslovno bila spojena od početka do kraja. U prvoj vožnji Vukelić je kao vodeći diktirao tempo, ali Petričević ga je pratio u stopu. U uzvratu, uloge su se zamijenile, a pritisak je bio još veći. U jednom trenutku gotovo je došlo do kontakta, no na kraju je, odlukom sudaca, dalje prošao branitelj naslova, Adrian Petričević.

Polufinale: Sudar stilova i drama s motorom

Polufinalni okršaji donijeli su dva para koja su obećavala vrhunski drift. Erik Jankovič suprotstavio se Peteru Brolliju. Već u prvoj vožnji, Brolli je napravio nekoliko manjih pogrešaka, posebice u inicijaciji zavoja, što ga je skupo koštalo. Iako je u drugoj vožnji kao vodeći bio gotovo savršen, Jankovičeva konstantnost i mirnoća donijele su mu zasluženo mjesto u finalu.

Drugi polufinalni par bio je prava poslastica: Ivo Znaor protiv Adriana Petričevića. Znaor je u prvu vožnju krenuo kao vodeći i odvozio fantastično, no Petričević je još jednom pokazao zašto je prvak, ostavši zalijepljen za njegov stražnji branik tijekom cijelog kruga. U drugoj vožnji, Znaor je kao pratitelj napravio manju pogrešku na samom početku, no ostatak kruga odvozio je spektakularno, potvrdivši reputaciju ponajboljeg "chasera" serije. Odluka je bila iznimno teška, no suci su malu prednost dali Petričeviću, koji je uz čestitke sjajnom protivniku prošao u finale. Kao da drama na stazi nije bila dovoljna, odmah nakon vožnje iz Znaorovog motora počeo je sukljati gusti dim, nagovještavajući nove probleme.

Nevjerojatna borba za treće mjesto

Priča dana definitivno je bila borba za treće mjesto između Ive Znaora i Petera Brollija. Zbog problema s motorom, Znaorov nastup bio je pod velikim upitnikom. Njegov tim je u boksu vodio bitku s vremenom, a popravak je završen doslovno nekoliko sekundi prije nego što je morao izaći na stazu. U prvoj vožnji Znaor je bio vodeći i uspio je odraditi krug, nakon čega su mehaničari puhalicama hladili pregrijani motor. Drama se nastavila kada je morao odraditi i dodatni krug za hlađenje. U uzvratnoj vožnji, Znaor je ponovno pokazao srce junaka. Kao pratitelj je iskoristio pogrešku Brollija koji je u jednom trenutku usporio i odnio pobjedu. Odmah po završetku, iz motora se opet pojavio dim, no to je bio najmanji problem za Znaora i njegov tim koji su slavili nevjerojatan povratak i osvajanje mjesta na postolju.

Finale za pamćenje: Repriza s drugačijim ishodom

Veliko finale donijelo je reprizu prošlogodišnjeg okršaja između Adriana Petričevića i Erika Jankoviča. Napetost se mogla rezati nožem. U prvoj je vožnji Jankovič kao vodeći krenuo silovito i precizno, no Petričević je bio na milimetar od njega, vršeći konstantan pritisak.

U drugoj rundi, Petričević je pokušao nametnuti svoj ritam, ali Jankovič kao pratitelj nije popuštao ni trenutka. Na kraju, u nevjerojatno tijesnoj borbi, presudila je jedna sitna pogreška Petričevića iz prve vožnje.

Pobjedu i najviše mjesto na postolju u Zaprešiću odnio je sjajni Slovenac Erik Jankovič, okrunivši sjajnu večer zasluženim trijumfom.

Bio je ovo još jedan vikend koji je potvrdio zašto je DONUT drift serija najuzbudljivije automobilističko natjecanje u regiji. Sljedeći okršaj zakazan je za 19. i 20. rujna, kada se karavana vraća na spektakularni poligon Bugatti Rimac.