Joker otvorio dušu nakon poraza od Barbira: 'Moj poraz je sve sj****'

Gledali smo sudar divova na FNC 31 eventu. Jedanaest mečeva, od čega dva za pojas prvaka, držali su publiku na rubu sjedala, a vrhunac je bio godinama iščekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i domaće zvijezde Aleksandra "Jokera" Ilića.

Sama borba bila je eksplozivna od prve sekunde. Ilić je dobro otvorio, no borba se ubrzo preselila na parter nakon što se Barbir okliznuo, što je "Joker" pokušao iskoristiti. Uslijedila je napeta izmjena pozicija u kojoj su oba borca bila blizu završetka. Ipak, Barbir je pokazao superiornost na tlu, uhvativši Ilićevu ruku u polugu i prisilivši ga na predaju.

Nakon meča je Joker Ilič odlučio otvoriti dušu i poslao je dugačku poruku svojim fanovima preko Instagram priča.

"Ćao ljudi, da ne bih odgovarao na poruke, potrajalo bi dugo, nažalost, nisam uspio pobijediti, dao sam sve od sebe, moje pripreme su bile sasvim korektne i zdravstveno, nisu bile neke krupne povrede. Skidanje kilograma teško, kao i uvijek, ali tako je svim borcima, nije idealno.

Večer je bila savršena, podrška savršena, spektakl, šou, sve na mjestu...

Znao sam da će meč biti kaos, previše tenzije, prevelika očekivanja...

Meč sam otvorio prilično dobro, sve sam vidio, nije me ni s čim iznenadio. Kad sam ga presjekao s onom zadnjom mislio sam da je ozbiljno uzdrman, vođen prethodnim nokautima, očekivao sam da je ozbiljnije uzdrman, jer mu je glava "odletjela".

Poslije smo završili u parteru, to nije bila taktika, ali sam vođen nekim instinktom i time da je on uzdrman želio završiti posao. Čak i kasnije kada smo ustali, opet je bio uzdrman, to mi je i on rekao.

Onda sam ulazio u te razmjene, jedan za jedan, znajući da ću i ja dobiti po nosu, ali sam očekivao da ja njega pošaljem na pod.

Onda na kraju onako izmučeni, nikakvi, mrtvi, upadamo u "triangle", on to namazano i dobro koristi, odrađuje što treba, ja previsoko ostajem, nemam ni neke snage i eksplozivnosti da izađem. Upadam u "armbar" i to je to.

Njemu svaka čast, to je i razlog zašto sam se htio obratiti publici, da zahvalim.

Momak je došao na neprijateljski teren, nije dočekan lijepo zbog svojih izjava i cijele povijesti, ali kao što znate, ovo je sport, momak ima svoje dvije minute da zahvali obitelji, možda supruzi, djevojci, djetetu, kome god želi... i taj moment ne treba uskraćivati, za taj momenat je došao, pojavio se, fer i pošteno pobijedio.

Čestitam mu ovom prilikom i zahvaljujem FNC-u što sam bio dio ove povijesti.

Na kraju nisam osvojio pojas, i to je čar tog sporta, kada vam svi pripišu pojas i misle da je stvar gotova, ovaj sport vam pokaže da nije to tako.

Moj klub je odnio dvije pobjede, Marko i Honda su pobijedili, ali moj poraz je sj*** cijelu situaciju.

Hvala svima koji ste me podržavali, što ste kupili karte, što ovaj sport raste nenormalnom brzinom. Sljedeći put će možda biti bolji rezultat, ovaj put je tako, ja se idem vidjeti s prijateljima i uživati, vama želim sve najbolje i nadam se da sam nekome i dalje motivacija.

Prije godinu dana sam bio "kraj karijere" i ni u kakvom stanju, sada sam u takvoj situaciji u kojoj sam bio prije sat vremena.

Nemojte odustajati, bodrite se, čuvajte se, jer u današnjem svijetu treba gurati, boriti se, j***š depresiju i anksioznost, samo gas, samo gas...", poručio je Joker.