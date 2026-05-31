Ekspresni revanš Barbira i Jokera? 'Mislim da to možemo organizirati'

Nakon što je na FNC 31 u beogradskoj Areni Đani Barbir pobijedio Aleksandra Ilića 'Jokera' u borbi za pojas prvaka srednje kategorije, čelnik FNC-a Dražen Forgač najavio je mogućnost jako brzog revanša, već u rujnu u Zagrebu.

Borba između Barbira i ilića bila je eksplozivna od prve sekunde. Ilić je dobro otvorio, no borba se ubrzo preselila na parter nakon što se Barbir okliznuo, što je "Joker" pokušao iskoristiti. Uslijedila je napeta izmjena pozicija u kojoj su oba borca bila blizu završetka. Ipak, Barbir je pokazao superiornost na tlu, uhvativši Ilićevu ruku u polugu i prisilivši ga na predaju.

"Očekivao sam upravo ovakvu borbu, bilo je puno napetosti, adrenalina i svega ostalog uoči ovog meča. Ta tenzija traje pet godina i bilo je za očekivati da će borba krenuti žustro. Bila je ovo prava tučnjava, ali tehnički dobra tučnjava, od prve sekunde su krenuli jedan drugome skinuti glavu", rekao je Forgač pa progovorio o uzvratnom meču:

"Pohvalno je od strane našeg prvaka što je pošteno i korektno odmah ponudio uzvrat Jokeru u Areni u Zagrebu. Ako publika to želi, mislim da to možemo organizirati."

