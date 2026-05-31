DRAMA NA PROBI /

Policajac aktivirao pirotehniku i uplašio konje: Razbježali se po gradu, nekoliko jahača ozlijeđeno

Foto: Screenshot/X

Neočekivane detonacije u petak oko 23:30 uplašile su ceremonijalne konje. Na nekima su bili jahači, a drugi su bili vođeni na uzdama

Hina
Pirotehnička sredstva koje je prometni policajac aktivirao bez odobrenja tijekom kasnovečernje probe za paradu povodom talijanskog Dana Republike preplašila su desetke konja koji su se potom razbježali Rimom i ozlijedili nekoliko jahača, priopćila je policija. 

Neočekivane detonacije u petak oko 23:30 uplašile su ceremonijalne konje. Na nekima su bili jahači, a drugi su bili vođeni na uzdama. 

Oko 35 konja pobjeglo je na prometnu ulicu Kristofora Kolumba, a posljednji odbjegli konj uhvaćen je tek u zoru, na udaljenosti od oko 14 kilometara od mjesta događaja. 

Ozlijeđeni konji i jahači

Nekoliko jahača palo je sa sedla. Dvadesetdvogodišnji vojnik zadobio je prijelom rebara i probijeno plućno krilo, no nije u životnoj opasnosti. Ozlijeđeno je petnaestak konja, no nijedan nije morao biti eutanaziran, piše Reuters. 

Mario De Sclavis, zapovjednik rimske policije, izjavio je za nedjeljno izdanje lista Corriere della Sera kako incident „narušava ugled Korpusa i njegovih službenika”.

Vatromet je aktiviran u blizini drevnih Karakalinih termi, gdje su konjičke postrojbe vojske, karabinjera i policije održavale probu za tradicionalnu paradu koja će se održati 2. lipnja.

Nadležne službe su potvrdile kako je pripadnik prometne jedinice gradske policije zapalio pirotehnička sredstva otprilike 200 metara od konja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
