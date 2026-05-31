Otkriveno tko je i zašto zapalio Lamborghini u Velikoj Gorici: Nevjerojatno kolika je šteta

Slučaj požara na dva Lamborghinija koji je buknuo u noći na petak u Velikoj Gorici i potom se proširio na još nekoliko vozila i zgradu, dobio je epilog, a povezan je sa slučajem iznude u kojem su četiri mlade osobe pokušale izvući novac od 63-godišnjaka.

Zagrebačka policija u nedjelju je objavila kronologiju i navela kako se sumnja da su 23-godišnjakinja, 23-godišnjak, 21-godišnjak i 19-godišnjak osumnjičeni da su počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom na štetu ukupno devet fizičkih osoba starosti (26, 37, 34, 40, 44, 50, 52, 63 i 78) godine i dva trgovačka društva.

Sumnja se da je 23-godišnjak, po uputama koje je prethodno dobio od svoje vršnjakinje, dva puta u večernjim satima poslao SMS poruke prijetećeg sadržaja kojima je 63-godišnjaka, kojeg ta djevojka poznaje od ranije, htio natjerati da na kripto adresu isplati nepostojeći dug težak više milijuna eura. Muškarac je tada obavijestio policiju, no osumnjičenici nisu odustali.

Objavljeno što je sve zahvatila buktinja

Odlučili su zapaliti Lamborghini u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristi 63-godišnjak kako bi ga zastrašili i prisilili da im uplati novac. Plan su u djelo proveli 21-godišnjak i 19-godišnjak, koji su navečer u petak došli do dvorišta u Zagrebačkoj ulici u kojoj se nalazio automobil, polili ga zapaljivom tekućinom koju su donijeli u kanistru, zapalili ga pa pobjegli.

Osim Lamborghinija koji je izgorio u potpunosti, buktinja se proširila na više osobnih automobila, koje je policija detaljno pobrojala u priopćenju: "Parkirani osobni automobil također marke Lamborghini zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu trgovačkog društva kojim se koristi oštećeni 63-godišnjak, osobni automobil marke Nissan u vlasništvu 44-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 34-godišnjakinje, osobni automobil marke Mercedes u vlasništvu 52-godišnjakinje te osobni automobil marke BMW u vlasništvu 50-godišnjakinje. Ujedno, oštećena je i stambena zgrada jer je nagorjela fasada s južne, istočne i zapadne strane te su oštećeni prozori na ukupno sedam stanova u vlasništvu dva trgovačka društva, 52-godišnjakinje, 50-godišnjakinje, 37-godišnjakinje, 40-godišnjaka, 26-godišnjakinje te 63-godišnjaka."

Nevjerojatno kolika je šteta

"Sumnja se da su osumnjičenici počinili teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti dovođenjem u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom tako što su podmetanjem požara i uništenjem imovine izazvali neposrednu opasnost za imovinu većeg opsega, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi, a teže posljedice spriječili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Velike Gorice koji su pravovremeno spriječili širenje požara", navela ja policija u priopćenju.

Dodaje se kako su prijetnje i podmetanja požara uznemirile 63-godišnjaka, koji se bojao za vlastiti život i život članova svoje obitelji, zbog čega je i kontaktirao policiju. Nakon svega toga, 23-godišnjak je ponovno po uputi i dogovoru s 23-godišnjakinjom poslao još jednu prijeteću poruku.

Procjenjuje se da materijalna šteta iznosi golemih 1.200.000 eura. Osumnjičenici su nakon kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku, a Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici dostavljeno je posebno izvješće.