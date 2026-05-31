Barcelona nagradila Danija Olma

Dani Olmo potpisat će novi ugovor s Barcelonom i dobiti poboljšane uvjete ugovora koji ga s klubom s Camp Noua veže do 2020. godine. Nije riječ o produljenju, već o nagradi za vjernost iskazanu prilikom povratka u klub 2024. godine kada je pristao na nižu plaću kako bi olakšao registraciju unutar pravila financijskog fair-playa.

Povećanjem plaće, koja će sada premašiti 12 milijuna eura godišnje, prihodi će mu se uskladiti sa statusom koji ima - ključnog igrača momčadi.

Odbio je otići besplatno

Olmova privrženost klubu posebno je došla do izražaja u siječnju 2025. godine. Zbog velikih financijskih problema i kašnjenja s registracijom, u njegovom je ugovoru postojala klauzula koja mu je omogućavala da napusti Barcelonu bez odštete. Mogao je prihvatiti jednu od brojnih ponuda koje su ga čekale i osigurati si bogat bonus za potpis uz znatno veću plaću. Ipak, 28-godišnjak je odlučio vjerovati obećanjima predsjednika Joana Laporte i sportskog direktora Deca. Nije želio ni razmatrati druge opcije nakon svega što je prošao kako bi se vratio u klub koji smatra svojim domom i gdje se nogometno razvijao do 16. godine.

Ključan igrač

U svojoj drugoj sezoni nakon povratka, Olmo je ostvario kontinuitet i dokazao svoju važnost za momčad Hansija Flicka. U sezoni 2025./26. odigrao je 46 službenih utakmica, postigao osam pogodaka i dodao devet asistencija. Nastupio je u 85 posto Barceloninih utakmica, a 2026. je zaigrao u svih 29 susreta. Klub ga je godinama pokušavao vratiti, još dok je bio zvijezda Dinama i Leipziga, a ključnu ulogu u realizaciji transfera vrijednog 55 milijuna eura uz bonuse imao je sportski direktor Deco.