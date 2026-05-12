Tko ovo može? Hrvatskom niželigašu čestitali Dani Olmo i vratari Barcelone

NK Kustošija uistinu je poseban klub. Posljednjih godina svjedočili smo nekim nevjerojatnim transferima za taj nivo natjecanja, bilo uzlaznih, bilo izlaznih.

Sada su opet pomaknuli granice za jedan hrvatski niželigaški klub. Radi se o posebnoj čestitki. Naime, Kustošija je za vikend pobijedila Dugo Selo s 4-0 i osigurala povratak u drugi razred hrvatskog nogometa, 1. Nogometnu ligu što nije ništa neočekivano, ali neočekivana je čestitka koja im je stigla. Na promociji su im čestitali nogometaši niti više niti manje nego Barcelone.

Klub sa zagrebačkog zapada na svojim je društvenim mrežama objavio video iz autobusa Barcelone koji snima Dani Olmo. "Bok Kustošija, čestitamo vam, ajmo!", kazao je Dani na hrvatskom jeziku, a s njim su u kadru i vratari Barcelone Joan Garcia i Wojciech Szczęsny.

"Zahvaljujemo našim prijateljima iz Katalonije - Daniju Olmu, vratarima Joanu Garcíji i Wojciechu Szczęsnyom te također upućujemo iskrene čestitke Barceloni na naslovu prvaka Španjolske!", napisala je Kustošija uz video na svojim mrežama.

