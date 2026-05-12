Poznato je kolike će premije dobiti igrači Dinama ako osvoje dvostruku krunu

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban može biti vrlo zadovoljan svojom prvom sezonom na čelu zagrebačkog kluba. Titula prvaka Hrvatske osigurana je vrlo rano, Europa nije bila bajna, ali prošla se ligaška faza, a u srijedu je i prilika za dvostruku krunu.

U finalu Hrvatskog nogometnog kupa će Dinamo u Osijeku igrati protiv Rijeke u srijedu u 18 sati. Sportske novosti otkrile su kolike će premije dobiti igrači Dinama u slučaju osvajanja dvostruke krune. Liga je već osvojena što će igračima Dinama donijeti 800 tisuća eura.

Ako Plavi budu uspješni protiv Rijeke i osvoje Kup, klub će ih počastiti s još 200 tisuća eura što je ukupno milijun eura bonusa za igrače. Tu cifru igrači će podijeliti po zaslugama, odnosno, po broju odigranih minuta u tim natjecanjima.

To nije sve, igrači će imati i dodatni motiv ući u Ligu prvaka ovoga ljeta. Dinamo će svoj put započeti u drugom kolu kvalifikacija što znači da će za ligašku fazu morati izbaciti tri momčadi. Taj dodatni motiv igračima iznosit će čak dva milijuna eura. S obzirom kakve u UEFA-ine nagrade za klubove u Ligi prvaka, to je za klub sitnica.

