FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKRUGLI IZNOSI /

Poznato je kolike će premije dobiti igrači Dinama ako osvoje dvostruku krunu

Poznato je kolike će premije dobiti igrači Dinama ako osvoje dvostruku krunu
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tu cifru igrači će podijeliti po zaslugama, odnosno, po broju odigranih minuta u tim natjecanjima

12.5.2026.
9:24
Sportski.net
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban može biti vrlo zadovoljan svojom prvom sezonom na čelu zagrebačkog kluba. Titula prvaka Hrvatske osigurana je vrlo rano, Europa nije bila bajna, ali prošla se ligaška faza, a u srijedu je i prilika za dvostruku krunu.

U finalu Hrvatskog nogometnog kupa će Dinamo u Osijeku igrati protiv Rijeke u srijedu u 18 sati. Sportske novosti otkrile su kolike će premije dobiti igrači Dinama u slučaju osvajanja dvostruke krune. Liga je već osvojena što će igračima Dinama donijeti 800 tisuća eura. 

Ako Plavi budu uspješni protiv Rijeke i osvoje Kup, klub će ih počastiti s još 200 tisuća eura što je ukupno milijun eura bonusa za igrače. Tu cifru igrači će podijeliti po zaslugama, odnosno, po broju odigranih minuta u tim natjecanjima. 

To nije sve, igrači će imati i dodatni motiv ući u Ligu prvaka ovoga ljeta. Dinamo će svoj put započeti u drugom kolu kvalifikacija što znači da će za ligašku fazu morati izbaciti tri momčadi. Taj dodatni motiv igračima iznosit će čak dva milijuna eura. S obzirom kakve u UEFA-ine nagrade za klubove u Ligi prvaka, to je za klub sitnica.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte golove s utakmice u kojoj je Dinamo umalo drugi put kiksao protiv Gorice

DinamoHnlHrvatski KupHnk RijekaZvonimir Boban
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike