FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JOVANA PAJIĆ /

Tko je pjevačica koju godinama povezuju s Marijom Šerifović? Srpska scena ju obožava

Tko je pjevačica koju godinama povezuju s Marijom Šerifović? Srpska scena ju obožava
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Pjevačica je godinama bila u braku s Aleksandrom Cvetkovićem, članom Tropico Band, s kojim ima dvije kćeri.
1 /21
VOYO logo

Srpska pjevačica Jovana Pajić (37) publiku je osvojila hitovima „Ludilo moje” i novijom pjesmom „Prezime se briše”. Njezine pjesme pronašle su put i do hrvatske publike, zbog čega je sve češće prisutna u regionalnim medijima. Osim glazbom, Jovana privlači pozornost i privatnim životom.

Prošle godine medijima su kružila nagađanja o navodnoj vezi s pjevačicom Marijom Šerifović, no obje su tvrdnje komentirale kroz šalu. Marija je poručila da bi takve stvari, kada bi bile istinite, zadržala za sebe te je izrazila nezadovoljstvo što su se takve priče počele pojavljivati tek nakon Jovanina razvoda. Jovana je pak priznala da se njih dvije često šale na račun tih glasina te da im je cijela situacija zabavna.

3.6.2026.
18:54
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
PjevačicaAleksandra PrijovićMarija šerifovićSaša Matić
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija