Severina, Rozga i Bojana na jednom mjestu: Najpoznatije Hrvatice okupirale Zagrebački velesajam

Sinoć je na Zagrebačkom velesajmu eNVy room predstavio novu kolekciju Proljeće/Ljeto 2026, pretvorivši modnu reviju u potpuno imerzivno iskustvo koje je okupilo brojne prijatelje brenda, domaće i regionalne influencere, medije, glazbenike, glumce i poznata lica modne scene kao što su: Jelena Rozga, Severina, Raiven, Judita Franković, Bojana Gregorić, Miach, Tatjana Jurić, Ida Prester i mnogi drugi.

Kako je sinoć izgledalo i tko je sve sve došao na ovu večer luksuza i elegancije pogledajte u galeriji