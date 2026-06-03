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ENVY ROOM /

Severina, Rozga i Bojana na jednom mjestu: Najpoznatije Hrvatice okupirale Zagrebački velesajam

Severina, Rozga i Bojana na jednom mjestu: Najpoznatije Hrvatice okupirale Zagrebački velesajam
Foto: Envy Room
Tatjana Jurić
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Sinoć je na Zagrebačkom velesajmu eNVy room predstavio novu kolekciju Proljeće/Ljeto 2026, pretvorivši modnu reviju u potpuno imerzivno iskustvo koje je okupilo brojne prijatelje brenda, domaće i regionalne influencere, medije, glazbenike, glumce i poznata lica modne scene kao što su: Jelena Rozga, Severina, Raiven, Judita Franković, Bojana Gregorić, Miach, Tatjana Jurić, Ida Prester i mnogi drugi.

Kako je sinoć izgledalo i tko je sve sve došao na ovu večer luksuza i elegancije pogledajte u galeriji

3.6.2026.
11:56
Hot.hr
Envy Room
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