Severina u sakou koji malo toga prepušta mašti: Duboki dekolte ukrao svu pažnju

Severina (54) je bila među uzvanicima na otvorenju izložbe Dimitrija Popovića "Rođendanska noć", postavljene povodom 100. godišnjice rođenja holivudske ikone Marilyn Monroe. U dojmljivom ambijentu kojim je dominirao umjetnikov portret legendarne glumice, pjevačica je još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih regionalnih zvijezda.

Za ovu je prigodu odabrala upečatljivu modnu kombinaciju modne kuće Jacquemus iz kolekcije "Le Chouchou", koja savršeno balansira između suvremenih trendova, ženstvenosti i avangardnog dizajna. Stajling je bio sastavljen od sakoa "La Veste Galliga" i odgovarajućih hlača u elegantnoj nijansi prljavo bijele boje.

Posebnu pažnju privukao je asimetrični kroj sakoa. Jedna strana otkriva rame i ističe voluminozan puf rukav s podesivom trakom, dok je druga izvedena u klasičnoj formi s naglašenim ramenom i dugim rukavom. Takav arhitektonski pristup dizajnu stvara zanimljiv vizualni kontrast te dodatno naglašava duboki dekolte koji je bio u središtu cijelog modnog izdanja.

Torbica koja nije mogla proći nezapaženo

Iako je Jacquemusov komplet sam po sebi bio dovoljno efektan, najveća zvijezda cijelog stajlinga bila je torbica brenda Cult Gaia. Odabrani clutch model savršeno se uklopio u monokromatsku priču, ali i unio potrebnu dozu modnog spektakla.

Naime, torbica je ukrašena dugim resama koje se spuštaju gotovo do poda, stvarajući efekt pokreta pri svakom koraku. Ovaj upečatljiv modni dodatak unio je dozu dramatičnosti u minimalistički styling te još jednom potvrdio kako jedan pažljivo odabran detalj može transformirati cijeli look.

Ništa manje zapažene nisu bile ni minimalističke sandale s tankim remenčićima i visokom potpeticom. Riječ je o modelu koji već nekoliko sezona dominira street style scenom i crvenim tepisima zahvaljujući svojoj eleganciji i sposobnosti da vizualno izduži figuru.

Cjelokupan dojam zaokružili su glamurozan make-up s naglašenim crvenim ružem te jednostavna frizura oblikovana u nježne valove. Rezultat je sofisticirano izdanje koje spaja suvremeni glamur, trendovske komade i prepoznatljiv Severinin modni potpis.