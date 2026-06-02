Legendarni Španjolac krenuo u trenerske vode: Iznenadio odabirom prvog kluba

Slavni španjolski nogometni veznjak 42-godišnji ​Andres Iniesta imenovan je trenerom Gulf Uniteda, koji se natječe u drugoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Biti trener Gulf Uniteda čini mi se kao pravo mjesto za početak novog poglavlja u mom životu. Nogomet mi je pružio sve i sada želim nešto vratiti kroz trenerski posao, radeći sa mladim igračima koji imaju želju i motiv da daleko doguraju", izjavio je Iniesta.

On i Xavi Hernandez godinama su bili ključni igrači veznog reda Barcelone i španjolske reprezentacije. Iniesta je bio član prve momčadi Barcelone od 2002. do 2018. godine i sa katalonskim je klubom četiri pruta trijumfirao u Ligi prvaka. Također, u tom razdoblju je devet puta bio prvak Španjolske.

S reprezentacijom Španjolske dva je puta bio prvak Europe (2008. i 2012.), te svjetski prvak (2010). U finalu SP-a 2010. bio je strijelac za pobjedu 1-0 protiv Nizozemske.

Nakon odlaska iz Barce 2018. godine karijeru je nastavio u japanskom klubu Vissel Kobe, za koji je igrao pet sezona. U igračku mirovinu otišao je 2024. kao nogometaš Emirates Cluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.