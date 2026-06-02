NEPOZNAT KLUB /

Legendarni Španjolac krenuo u trenerske vode: Iznenadio odabirom prvog kluba

Legendarni Španjolac krenuo u trenerske vode: Iznenadio odabirom prvog kluba
Foto: Waleed Zein/AFP/Profimedia

2.6.2026.
10:18
Hina
Slavni španjolski nogometni veznjak 42-godišnji ​Andres Iniesta imenovan je trenerom Gulf Uniteda, koji se natječe u drugoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

"Biti trener Gulf Uniteda čini mi se kao pravo mjesto za početak novog poglavlja u mom životu. Nogomet mi je pružio sve i sada želim nešto vratiti kroz trenerski posao, radeći sa mladim igračima koji imaju želju i motiv da daleko doguraju", izjavio je Iniesta.

On i Xavi Hernandez godinama su bili ključni igrači veznog reda Barcelone i španjolske reprezentacije. Iniesta je bio član prve momčadi Barcelone od 2002. do 2018. godine i sa katalonskim je klubom četiri pruta trijumfirao u Ligi prvaka. Također, u tom razdoblju je devet puta bio prvak Španjolske. 

S reprezentacijom Španjolske dva je puta bio prvak Europe (2008. i 2012.), te svjetski prvak (2010). U finalu SP-a 2010. bio je strijelac za pobjedu 1-0 protiv Nizozemske.

Nakon odlaska iz Barce 2018. godine karijeru je nastavio u japanskom klubu Vissel Kobe, za koji je igrao pet sezona. U igračku mirovinu otišao je 2024. kao nogometaš Emirates Cluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
