Ako pitate navijačice, ovo je najzgodnija reprezentaciju na SP-u. Slažete li se?

Iranska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. privukla je pozornost ne samo vještinama na terenu, već i atraktivnim igračima koji su osvojili simpatije navijača diljem svijeta. Među njima se posebno ističu Saeed Ezatolahi, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh i brojni mlađi reprezentativci koji su, osim nogometnim umijećem, pažnju privukli i nevjerojatnim izgledom.

Navijačice svijeta na društvenim su mrežama podijelile svoje reakcije nakon utkamice Irana i Belgije. Njihove reakcije na zgodne nogometaše potaknule su raspravu o tome je li iranska reprezentacija najbogatija zgodnim nogometašima.

Privatno je posebno zanimljivo da ima brata blizanca, nogometaša Mehrdada Mohammadija, a navijači u Iranu zbog njegove brzine često ga zovu nadimkom „Mig-Mig”, prema liku Ptice Trkačice iz istoimenog crtića. Za nadobudne naavijačice, loša vijest: oženjen je i ima dijete.

Saeed Ezatolahi jedan je od najpoznatijih iranskih nogometaša i dugogodišnji reprezentativac koji igra na poziciji defenzivnog veznog. Rođen je 1996. godine u Bandar Anzaliju, a tijekom karijere nastupao je za klubove u Iranu, Rusiji, Belgiji, Danskoj i Kataru, dok danas igra za klub Shabab Al Ahli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

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Visok gotovo 190 centimetara, Ezatolahi je poznat po snažnoj igri u veznom redu, dobroj kontroli lopte i mirnoći na terenu. Još kao tinejdžer smatran je jednim od najvećih iranskih talenata, a za seniorsku reprezentaciju debitirao je u vrlo mladoj dobi. Mnogi ga smatraju jednim od najzgodnijih iranskih reprezentativaca, a zahvaljujući prepoznatljivom stilu i karizmi stekao je veliku popularnost i izvan nogometnih terena.

Mehdi Taremi jedan je od najpoznatijih iranskih nogometaša i dugogodišnji član reprezentacije, koji igra na poziciji napadača. Rođen je 1992. godine u Bandar Abasu, a karijeru je gradio kroz klubove u Iranu, Kataru, Portugalu, Italiji i Grčkoj, gdje danas nastupa za Olympiacos. Nogometnu afirmaciju stekao je u Persepolisu, gdje je bio jedan od najboljih strijelaca irske lige, a kasnije je u Europi nastavio impresivnu golgetersku formu – posebno u portugalskom Portu, gdje je bio jedan od ključnih igrača i više puta najbolji strijelac. Za iransku reprezentaciju debitirao je 2015. godine i od tada je postao jedan od ključnih igrača momčadi, sudjelujući na više Svjetskih prvenstava i velikih natjecanja.

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Alireza Jahanbakhsh jedan je od najiskusnijih i najpoznatijih iranskih nogometaša, koji nastupa na poziciji krilnog napadača ili ofenzivnog veznog. Rođen je 1993. godine u gradu Jirandeh u Iranu, a tijekom karijere igrao je u Nizozemskoj, Engleskoj i Belgiji. Dugogodišnji je član iranske reprezentacije, s kojom je nastupio na više Svjetskih prvenstava, a danas je jedan od iskusnijih lidera momčadi.

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