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TRAGEDIJA U SLAVONIJI /

Teška nesreća kod Uljanika: Automobil završio na boku, vozač poginuo na mjestu

Teška nesreća kod Uljanika: Automobil završio na boku, vozač poginuo na mjestu
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Slijede očevid i utvrđivanje identiteta poginule osobe

3.8.2026.
22:45
danas.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija
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Vozač je poginuo u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 20.20 sati u Uljaniku, mjestu nedaleko od Garešnice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka sletio je u putni jarak, nakon čega se prevrnuo na bok. Hitna medicinska pomoć na mjestu nesreće utvrdila je smrt vozača.

Slijede očevid i utvrđivanje identiteta poginule osobe.

Prometna NesrećaUljanikBjelovarsko-bilogorska županijaPreminuo Vozač
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