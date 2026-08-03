Teška nesreća kod Uljanika: Automobil završio na boku, vozač poginuo na mjestu

Vozač je poginuo u prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 20.20 sati u Uljaniku, mjestu nedaleko od Garešnice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka sletio je u putni jarak, nakon čega se prevrnuo na bok. Hitna medicinska pomoć na mjestu nesreće utvrdila je smrt vozača.

Slijede očevid i utvrđivanje identiteta poginule osobe.