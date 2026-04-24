Dan profesionalnog usmjeravanja u Velikom Grđevcu okupio 950 djece: Evo što su sve mogli naučiti

Koliko je važno imati pravovremenu i cjelovitu informaciju o prednostima i izazovima pojedinih zanimanja, potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja na jednom su se mjestu mogli uvjeriti učenici osmih razreda osnovnih škola iz Bjelovarsko-bilogorske županije. Njih čak 950 prisustvovalo je Danu profesionalnog usmjeravanja koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje zajedno s poslodavcima i srednjim školama organizirao u Kulturnom centru Mato Lovrak u Velikom Grđevcu.

"Kad govorimo o osnovnoškolcima, nije tragedija ako u svojim prvim životnim odlukama i pogriješe jer to mogu kasnije promijeniti. Ovo je jedan od oblika preventivnog djelovanja", istaknuo je Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oduševljen brojnošću štandova na kojima su sve srednje škole iz Bjelovarsko-bilogorske županije predstavile svoje programe. Među njima i Srednja škola Augusta Šenoe iz Garešnice.

"Moje zanimanje turističko-hotelijerskog komercijalista pruža mnoge prilike da polaznici idu i izvan Hrvatske. Bila sam u Beču u sklopu Erasmus programa. U hotelu najviše kategorije moji kolege i ja stekli smo nova znanja, a neki su ostvarili i priliku za posao", kaže učenica garešničke škole Danijela Vitez.

Učenicima su svi štandovi bili zanimljivi i poučni, a mogli su vidjeti i što u praksi podrazumijevaju pojedina zanimanja. Tako je posebno atraktivan bio prikaz rada policijskih službenika. Demo tim Policijske akademije prikazao je dio svojih vještina i obuke, policijski službenici sa službenim su psima izveli pokazne vježbe i postupanja, a uz interventnu jedinicu policije predstavila se i regionalna protueksplozijska jedinica.

Učenicima su predstavljeni uvjeti i način obrazovanja za policijskog službenika, kao i svakodnevni zadaci i odgovornosti policijskog zanimanja, uz mogućnost neposrednog razgovora sa službenicima i stručnjacima iz različitih područja rada.

"MUP je raspisao dva natječaja, jedan za upis učenika u treći razred Policijske škole Josip Jović za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u sljedećoj školskoj godini. Upisuje se 130 učenika za potrebe MUP-a i 20 učenika za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Drugi je natječaj za upis 550 polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka", istaknula je Maja Barbir Grubić, glasnogovornica PU bjelovarsko-bilogorske.

Učenici su imali priliku vidjeti kako izgleda poligon vježbi koji kandidati prolaze kao dio testiranja prilikom upisa na Policijsku akademiju, a mogli su se okušati i u njegovom savladavanju