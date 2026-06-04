Evo kada i gdje gledati Veliku nagradu Monaka

Prvi vikend u lipnju rezerviran je za najprestižniji događaj u kalendaru Formule 1, Veliku nagradu Monaka. Utrka predstavlja jedinstven spoj glamura, povijesti i nevjerojatnog vozačkog umijeća, a vozi se uskim gradskim ulicama Monte Carla, gdje svaka pogreška znači udarac u ogradu i kraj utrke.

Staza Circuit de Monaco, dugačka tek 3,337 kilometara, najkraća je i najsporija u cijelom prvenstvu, no istovremeno i tehnički najzahtjevnija. Vozači tijekom 78 krugova nemaju niti trenutka za odmor dok prolaze pored legendarnih lokacija poput trga s Casinom, kroz najsporiji zavoj u kalendaru, Fairmont Hairpin, gdje se brzine spuštaju ispod 50 km/h, te kroz poznati tunel, koji je paradoksalno najbrži dio staze s brzinama koje dosežu oko 260 km/h. Zbog gotovo nemogućih uvjeta za pretjecanje, subotnje kvalifikacije u Monaku često su uzbudljivije i važnije od same nedjeljne utrke. Startna pozicija je ovdje ključna za konačni rezultat, a sama priprema staze, koja se šest tjedana pretvara iz javnih prometnica u trkalište, svjedoči o složenosti ovog spektakla.

Tko su favoriti u Kneževini?

Nova tehnička pravila za 2026. godinu značajno su promijenila poredak u Formuli 1, a dosadašnji dio sezone obilježila je dominacija Mercedesa. Na čelu poretka vozača je senzacionalni tinejdžer, Talijan Kimi Antonelli, koji s četiri uzastopne pobjede stiže u Monako kao vodeći u prvenstvu. Njegov timski kolega George Russell nalazi se na drugom mjestu, čime Mercedes čvrsto drži i vrh konstruktorskog poretka ispred Ferrarija i McLarena. S obzirom na formu, vozači Mercedesa ulaze u vikend kao glavni favoriti, no na ulicama Monte Carla sve je moguće. Domaći vozač Charles Leclerc u Ferrariju tražit će prvu pobjedu pred domaćom publikom, a iskustvo sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona, također u Ferrariju, nikada se ne smije otpisati.

Prijenos Formule 1 na nacionalnoj televiziji

Za sve ljubitelje Formule 1 u Hrvatskoj, sjajna je vijest da će nakon višegodišnje stanke ponovno moći pratiti cijeli oktanski cirkus na nacionalnoj televiziji. RTL je osigurao ekskluzivna prava za prijenos svih utrka u sezonama 2026., 2027. i 2028. godine. Ovaj opsežni ugovor obuhvaća kompletne trkaće vikende, što znači da će gledatelji moći pratiti ne samo glavne nedjeljne utrke, već i sve slobodne treninge, napete kvalifikacije te F1 Sprint utrke. Svi će sadržaji biti dostupni na televizijskim kanalima RTL-a, kao i putem streaming platforme Voyo.

Raspored događanja za VN Monaka 2026.

Akcija na ulicama Monte Carla za VN Monaka 2026. počinje u petak, 5. lipnja. Prvi slobodni trening na rasporedu je od 13:30, a drugi od 17:00 sati, oba uz prijenos na kanalu RTL2 i platformi Voyo. Subota, 6. lipnja, donosi završne pripreme i ključni dio vikenda. Treći slobodni trening vozi se od 12:30, a nakon njega slijede najiščekivanije kvalifikacije sezone s početkom u 16:00, također uz prijenos na RTL2 i Voyo. Vrhunac vikenda je nedjelja, 7. lipnja. Program započinje uvodnom studijskom emisijom "Formula na RTL-u" u 14:00 sati na glavnom kanalu RTL-a. Točno u 15:00 sati kreće prijenos utrke za Veliku nagradu Monaka, dostupan na istom kanalu te na VOYO platformi.