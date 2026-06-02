Aktualni prvak predvidio rasplet na Velikoj nagradi Monaka: 'Nitko im neće moći parirati'

Nakon utrke za Veliku nagradu Kanade, Formula 1 vraća se u Europu, a prvi izazov na europskom dijelu sezone donosi jedan od najprestižnijih i najzahtjevnijih vikenda u kalendaru, Veliku nagradu Monaca.

Legendarne ulice Monte Carla ponovno će ugostiti najbolje svjetske vozače, a prema mišljenju aktualnog svjetskog prvaka Landa Norrisa, jedna momčad u Kneževinu stiže s ulogom glavnog favorita.

Vozač McLarena smatra da bi Ferrari mogao imati veliku prednost na stazi koja tradicionalno nagrađuje bolju mehaničku gripu, preciznost u sporim zavojima i trakciju pri izlasku iz njih.

Ferrarijev bolid SF-26 tijekom sezone pokazao je upravo te karakteristike, dok će se njegov manjak snage motora u Monacu osjetiti znatno manje nego na stazama s dugim pravcima.

"Iskreno, mislim da će Ferrari osvojiti pole position u Monacu. Njihova izvedba u sporim zavojima daleko je bolja od konkurencije", rekao je Norris nakon utrke u Kanadi, prenosi Motorsport.

Britanac smatra da će upravo vozači Ferrarija, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, biti među glavnim kandidatima za vrh poretka tijekom kvalifikacija i same utrke.

Iako vjeruje u snagu Ferrarija, Norris ne skriva da se raduje povratku na stazu na kojoj je prošle godine ostvario jedan od svojih najboljih nastupa.

"Veselim se Monacu jer je to Monaco. Prošle godine tamo sam imao jedan od najuspješnijih i najuzbudljivijih vikenda. Ipak, postoje područja u kojima još uvijek nismo potpuno zadovoljni i zato ne mogu reći da ćemo biti dominantni. No u Monacu se uvijek može dogoditi nešto neočekivano", poručio je svjetski prvak.

Norrisovu procjenu podržao je i šef McLarenove momčadi Andrea Stella, koji smatra da karakteristike Ferrarijevog bolida savršeno odgovaraju zahtjevima staze u Monte Carlu.

"Kada analiziramo podatke i GPS usporedbe, jasno se vidi da je Ferrari iznimno konkurentan u zavojima, posebno u tehnički zahtjevnim sektorima. Osim sporih zavoja, riječ je i o dijelovima staze s mnogo rubnika, a upravo takve karakteristike često dolaze do izražaja u Monacu", objasnio je Stella.

Dodao je kako je Ferrari u Kanadi gubio vrijeme na pravcima, ali da taj nedostatak u Monacu gotovo neće igrati nikakvu ulogu.

"Zbog toga mislim da je Lando u pravu kada kaže da Ferrari može biti prvi favorit za pole position", istaknuo je Talijan.