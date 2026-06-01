Tisuću utrka za legendarnu momčad: Alonso, Hamilton, Senna, Norris...

Pred nama je šesta utrka ove sezone Formule 1. Najbolji svjetski vozači sele se na kultnu stazu u Monte Carlu, a ovog će se vikenda obilježiti i jedan veliki jubilej. McLaren će se pridružiti Ferrariju kao jedina momčad koja je nastupila na tisuću utrka.

Lando Norris i Oscar Piastri prošle su sezone ostvarili rijetko viđenu dominaciju. Momčadski naslov osvojili su s čak 364 boda prednosti. Poznati McLarenov dvojac povijest je ispisao pod prezimenom njihova novozelandskog osnivača Brucea, koji je zajedno s Amerikancem Timmyjem Mayerom 1964. pokrenuo cijelu priču.

"McLaren je jedna od samo nekoliko momčadi koje su zadržale izvorni identitet. Naša povijest je izrazito bogata i osjećam se vrlo posebno što sada pišem neke nove stranice", govorio je Oscar Piastri.

Nakon ulaska u svijet Formule 1, trebalo im je tek 9 godina do prvog naslova. 1974. Brazilac Emerson Fittipaldi osvaja prvenstvo sa samo 2 pobjede u 15 utrka. A prije samo mjesec dana uživao je na Velikoj nagradi Miamija na kojoj su na postolju završili i Norris i Piastri.

"Utrkivao sam se na Velikoj nagradi Miamija 1984. i od tada živim ovdje. Iskreno, nikada nisam mislio da ću ponovno vidjeti McLaren kako se utrkuje ulicama ovog grada", rekao je legendarni vozač Emerson Fittipaldi.

80-ih slijedi zlatno doba McLarena. U 8 godina osvojili su čak 7 naslova, od kojih su 3 pripala jednom od najvećih u povijesti ovog sporta – još jednom Brazilcu Ayrtonu Senni. Tih vremena prisjeća se i čovjek koji je dizajnirao bolide upravo za Sennu.

"Izabrati najdraži bolid je kao da biraš koje ti je dijete draže, no najviše mi se sviđa onaj iz 1993. kada je Ayrton posljednji put bio s nama. To je bilo samo godinu prije nego što su počeli uvoditi tehničke regulacije koje su nas limitirale u razvoju bolida", kazao je bivši dizajner Neil Oatley.

Osim Senne, u bolidu McLarena kroz godine sjedili su i drugi velikani. Niki Lauda, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen samo su neki od njih.

"Sjajno je vidjeti svoje ime pokraj njihovih. Nekoć sam sanjao o Formuli 1 i gledao ove vozače na televiziji", kaže Lando Norris.

A upravo ti vozači zaslužni su što McLaren danas ima 13 vozačkih i 10 konstruktorskih naslova, a ovog vikenda u Monaku pridružuju se Ferrariju u momčadi s vrtoglavih 1000 nastupa u Formuli 1.