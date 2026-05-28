OTKRIVENO /

Svijet Formule 1 ovo nije očekivao: McLaren povlači šokantan potez

Foto: Jerry Andre/imago sportfotodienst/Profimedia

Velike promjene u Formuli 1

28.5.2026.
10:39
M.G.
Nakon što su u novoj sezoni Formule 1 na snagu stupila nova pravila o pogonskim jedinicama koje su jako utjecale na utrke, sve se više priča o dodatnim promjenama, a odjeknula je vijest da je na veliki zaokret spreman McLaren koji navodno namjerava proizvoditi vlastite motore.

McLaren je jedan od timova koji koriste pogonske jedinice drugih proizvođača  i od 2021. godine surađuje s Mercedesom i ta suradnja bi trebala potrajati do 2030.

Nakon što se zakotrljala priča o V8 motora u F1 izvršni direktor McLaren Racinga Zak Brown nije isključio da sami razviju svoj motor.

"I mislim da bismo, ako bi formula motora bila financijski održiva, razmotrili takvu opciju", rekao je Brown.

Takav ishod najavio je i predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem:

"Vjerujem da će, kada uvedemo V8 motore, čak i McLaren raditi svoj vlastiti motor. Neće više odlaziti drugima. Razlog zašto sada idu drugima je taj što je trenutačna pogonska jedinica izuzetno komplicirana."

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
