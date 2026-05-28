Svijet Formule 1 ovo nije očekivao: McLaren povlači šokantan potez

Nakon što su u novoj sezoni Formule 1 na snagu stupila nova pravila o pogonskim jedinicama koje su jako utjecale na utrke, sve se više priča o dodatnim promjenama, a odjeknula je vijest da je na veliki zaokret spreman McLaren koji navodno namjerava proizvoditi vlastite motore.

McLaren je jedan od timova koji koriste pogonske jedinice drugih proizvođača i od 2021. godine surađuje s Mercedesom i ta suradnja bi trebala potrajati do 2030.

Nakon što se zakotrljala priča o V8 motora u F1 izvršni direktor McLaren Racinga Zak Brown nije isključio da sami razviju svoj motor.

"I mislim da bismo, ako bi formula motora bila financijski održiva, razmotrili takvu opciju", rekao je Brown.

Takav ishod najavio je i predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem:

"Vjerujem da će, kada uvedemo V8 motore, čak i McLaren raditi svoj vlastiti motor. Neće više odlaziti drugima. Razlog zašto sada idu drugima je taj što je trenutačna pogonska jedinica izuzetno komplicirana."