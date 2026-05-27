Senzacija u Formuli 1: Od sljedeće godine nema Alpinea

Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Alpine je u ovoj sezoni skupio 35 bodova što ga svrstava na peto mjesto od 11 momčadi

27.5.2026.
23:00
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
U srijedu je u poslijepodnevnim satima medijskim prostorom odjeknula senzacionalna vijest – nakon pet godina Alpine Racing odlazi u povijest, a mijenja ga Gucci!?

Naime, tim će i dalje ostati isti, no modni div ulaskom u svijet Formule 1 postat će glavni sponzor Alpinea pa će tako od sljedeće godine momčad za koju voze Pierre Gasly i Franco Colapinto nositi ime Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Osim promjene imena, Alpine će doživjeti i rebranding pa će tako umjesto plavo-ružičaste kombinacije bolidi Alpinea sada biti u crnoj, zlatnoj, crvenoj i zelenoj boji, odnosno u bojama luksuznog modnog brenda.

Ovaj naizgled iznenađujući dogovor ima jasnu pozadinu u upravljačkim strukturama. Naime, Luca de Meo, koji je jedan od najzaslužnijih za ulazak Alpinea u Formulu 1, prošle je godine prešao u grupaciju Kering, vlasnika Guccija. Sada bi de Meo pokušao povezati te dvije strane i donijeti golemu financijsku moć Alpineu u borbi s vodećim momčadima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
