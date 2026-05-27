Senzacija u Formuli 1: Od sljedeće godine nema Alpinea
Alpine je u ovoj sezoni skupio 35 bodova što ga svrstava na peto mjesto od 11 momčadi
U srijedu je u poslijepodnevnim satima medijskim prostorom odjeknula senzacionalna vijest – nakon pet godina Alpine Racing odlazi u povijest, a mijenja ga Gucci!?
Naime, tim će i dalje ostati isti, no modni div ulaskom u svijet Formule 1 postat će glavni sponzor Alpinea pa će tako od sljedeće godine momčad za koju voze Pierre Gasly i Franco Colapinto nositi ime Gucci Racing Alpine Formula One Team.
Osim promjene imena, Alpine će doživjeti i rebranding pa će tako umjesto plavo-ružičaste kombinacije bolidi Alpinea sada biti u crnoj, zlatnoj, crvenoj i zelenoj boji, odnosno u bojama luksuznog modnog brenda.
Ovaj naizgled iznenađujući dogovor ima jasnu pozadinu u upravljačkim strukturama. Naime, Luca de Meo, koji je jedan od najzaslužnijih za ulazak Alpinea u Formulu 1, prošle je godine prešao u grupaciju Kering, vlasnika Guccija. Sada bi de Meo pokušao povezati te dvije strane i donijeti golemu financijsku moć Alpineu u borbi s vodećim momčadima.
GUCCI RACING— gucci (@gucci) May 27, 2026
Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential… pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6