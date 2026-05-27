Senzacija u Formuli 1: Od sljedeće godine nema Alpinea

U srijedu je u poslijepodnevnim satima medijskim prostorom odjeknula senzacionalna vijest – nakon pet godina Alpine Racing odlazi u povijest, a mijenja ga Gucci!?

Naime, tim će i dalje ostati isti, no modni div ulaskom u svijet Formule 1 postat će glavni sponzor Alpinea pa će tako od sljedeće godine momčad za koju voze Pierre Gasly i Franco Colapinto nositi ime Gucci Racing Alpine Formula One Team.

Osim promjene imena, Alpine će doživjeti i rebranding pa će tako umjesto plavo-ružičaste kombinacije bolidi Alpinea sada biti u crnoj, zlatnoj, crvenoj i zelenoj boji, odnosno u bojama luksuznog modnog brenda.

Ovaj naizgled iznenađujući dogovor ima jasnu pozadinu u upravljačkim strukturama. Naime, Luca de Meo, koji je jedan od najzaslužnijih za ulazak Alpinea u Formulu 1, prošle je godine prešao u grupaciju Kering, vlasnika Guccija. Sada bi de Meo pokušao povezati te dvije strane i donijeti golemu financijsku moć Alpineu u borbi s vodećim momčadima.

GUCCI RACING



Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential… pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6 — gucci (@gucci) May 27, 2026