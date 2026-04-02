Raskol u ekipi ili samo glasine? F1 momčad reagirala na optužbe o svom vozaču

Situacija u francuskoj momčadi Alpine započela je solidno. Pod vodstvom Flavija Briatorea momčad u posljednje tri utrke pokazuje dobar smjer za nastavak sezone. Tome u prilog ide i posljednja utrka, u kojoj smo vidjeli kako se Max Verstappen muči i ne uspijeva prestići Pierrea Gaslyja. Iza vodećih momčadi poput Mercedesa, Ferrarija i McLarena, Alpine se nameće kao sljedeći najjači bolid, odnosno “best of the rest”.

Ipak, kako je Gasly postao predvodnik momčadi, dio navijača smatra da ga ekipa preferira u odnosu na njegovog momčadskog kolegu Franca Colapinta. Pojavile su se i optužbe da momčad sabotira bolid drugog vozača, što je Alpine odlučno demantirao.

Prema navodima Motorsporta, takve tvrdnje potekle su uglavnom od argentinskih navijača na društvenim mrežama, a dodatno su se proširile nakon razlika u specifikaciji bolida na Velikoj nagradi Kine. Colapinto je tada završio deseti, čak 49 sekundi iza Gaslyja, dijelom i zbog sudara s Estebanom Oconom. Nakon utrke izjavio je kako momčad mora poboljšati performanse u brzim zavojima te dodao da mu nedostaju određeni dijelovi koji bi mu pomogli da bude konkurentniji.

To je izazvalo burne reakcije navijača, koji su počeli optuživati momčad za nejednak tretman vozača. Pojedini su tvrdili da je razlika u radu inženjera “ogromna”, dok su drugi Colapintov bolid nazivali “biciklom” ili Alpine opisivali kao “mlin za meso” za drugog vozača.

U otvorenom pismu objavljenom u četvrtak Alpine je odbacio sve optužbe, naglasivši kako sabotiranje vlastitog bolida nema nikakvog smisla.

“U interesu momčadi je osvajati bodove i svaka tvrdnja o sabotaži ide protiv tog cilja”, poručili su iz ekipe.

Dodali su kako nastoje oba bolida razvijati jednako te da su Gasly i Colapinto koristili istu opremu, uz manje razlike u Kini koje nisu značajno utjecale na performanse, a bile su posljedica promjena na mjenjaču.

Momčad se osvrnula i na uvrede upućene Colapintu nakon incidenta u kojem je Oliver Bearman doživio sudar pri velikoj razlici u brzini. Iako su neki stručnjaci tvrdili da je Colapinto djelomično kriv, iz Haasove momčadi to su odbacili.

Unatoč tome, Colapinto je bio izložen brojnim uvredama, samo dva tjedna nakon što je Esteban Ocon dobio čak i prijetnje smrću nakon incidenta u Šangaju. Alpine je sada jasno osudio takvo ponašanje, priznajući pritom da je ranije pogriješio jer nije dovoljno brzo stao u obranu svog vozača.

