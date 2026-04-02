Poznati trener javio nam se s Bliskog istoka: 'Normalno treniramo, iako ne znamo što će biti'

Trenutačna situacija na Bliskom Istoku ima veliki utjecaj i na svijet sporta. Otkazane su utrke Formule 1 u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, a još se ne zna hoće li Iran nastupiti na Svjetskom prvenstvo koje se ove godine igra u Meksiku, Kanadi i SAD-u.

Pričamo sa Goranom Lackovićem koji je trenutno dio "hrvatske kolonije" koja vodi reprezentaciju Bahreina. On radi kao pomoćnik izborniku Draganu Talajiću, a osim njih dvojice ondje su još i Ivan Kovačić, koji je trener vratara, Matej Filipi, kao kondicijski trener, te Jasmin Osmanović, koji je glavni analitičar.

"Bahrein je jedna vrlo organizirana zemlja. Ministarstvo sporta, na čelu s njihovim princom, se jako trudi da digne cijeli sport na jednu višu razinu. Ulažu u nogomet, košarku, imaju i te utrke Formule 1 i stvarno su jako strastveni što se tiče sporta. Čak bih ih usporedio i s Hrvatskom koja je isto tako malena zemlja, ali prepuna emocije", započeo je Lacković prije nego što se prebacio na sigurnosno stanje:

"Što se tiče rata... A što reći? Ja ne znam ni što će biti sutra. Život se pokušava odvijati normalno, što je to više moguće. Sve je praktički otvoreno, no uvijek postoji ta doza opreza", kaže Lacković pa nastavlja:

"Naravno, tu su sirene koje se pale kada je nekakva opasnost od napada, ali eto posljednjih par dana se nisu palile tijekom dana".

Dakle, što se tiče nogometa, dakle sve teče u normali, koliko to može?

"Tako je. Mi smo prošli tjedan održali kamp reprezentacije i nije bilo nikakvih problema. U osam dana priprema normalno smo trenirali, odigrali smo i neke utakmice, a čak su nam došli i igrači koji igraju vani u Kuvajtu i Iraku, tako da je sve prošlo u najboljem redu", govori Lacković.

"Naravno, pratimo mi sve vijesti i upozorenja, ali izbornik Talajić i ja smo jako zadovoljni. Atmosfera u reprezentaciji je odlična, ne treba ni govoriti da su svi igrači, kao i drugdje, sretni što su dio reprezentacije i kakva im je čast biti tu", ispričao nam je naš sugovornik.

