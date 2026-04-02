Kontroverzni gazda Napolija nudi rješenje za talijanske probleme: 'Sjetite se osamdesetih...'

Filmski producent i vlasnik Napolija Aurelio De Laurentiis osoba je brojnih kontroverzi. No ovog puta osebujni Talijan nije dospio na naslovnice zbog ekscentričnih izjava ili odluka, već zbog prijedloga "za spas talijanskog nogometa”.

De Laurentiis je nakon katastrofe Italije u Bosni rekao da bi "talijanski nogomet trebao krenuti ispočetka”. U razgovoru za Radio CRC izjavio je:

"Kakav je vaš osjećaj? Moj je jasan već deset godina, mogu se samo nasmijati jer u Napulju imamo lijep izraz: ‘a pazziell mman e criatur’ (igračka u rukama djece). Oduvijek govorimo da se igra previše, a sve to uništava i naše nogometaše. Ako se vratimo u 1986., imali smo 16 momčadi u Serie A, danas ih i dalje želimo 20. Kada bismo se vratili na 16, sačuvali bismo igrače koji su naša investicija, a ne FIFA-e ili UEFA-e”, rekao je De Laurentiis i nastavio:

"Nakon toga imali bismo dovoljno vremena da reprezentaciji osiguramo velik prostor za pripreme. Treba jasno reći: igra se previše, 20 momčadi je previše, treba ih biti 16, reprezentaciji treba dati dva mjeseca za kvalitetne pripreme. To mora biti potpuno jasno, ne možemo igrati s tuđim novcem. Sada je dosta, ljudi su umorni, treba stvari nazvati pravim imenom. Šesnaest momčadi, manje utakmica, više vremena za reprezentaciju, plaćanje igrača koji se pozivaju, potpuno osiguranje u slučaju ozljeda. To je pravi novi početak... Treba sve poništiti i krenuti već od sutra,” zaključio je vlasnik Napolija čije riječi prenosi sportitalia.

