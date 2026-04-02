Ronaldova bivša otvorila Onlyfans, pa šokirala sve izjavom da je ponovno djevica

Priča Michele Umezu, bivše partnerice legendarnog brazilskog napadača Ronalda Nazária, godinama je bila daleko od očiju javnosti. Danas, međutim, ponovno puni naslovnice i to zbog niza poteza i izjava koje su iznenadile mnoge.

Michele, s kojom je Ronaldo dobio sina, dugo je bila izvan medijskog fokusa. Poznato je tek da je njihov odnos bio kratkotrajan, a nogometaš je očinstvo priznao tek 2010. godine, nakon potvrde DNK testom. U tom razdoblju Ronaldo je već imao reputaciju čovjeka burnog privatnog života, obilježenog brojnim aferama i skandalima, što je utjecalo i na njegove odnose.

Za Michele je to razdoblje bilo posebno teško. Nakon godina borbe i stresa odlučila je potpuno promijeniti život. Suočena s depresijom i zdravstvenim problemima, krenula je u radikalnu transformaciju, izgubila je čak 42 kilograma i posvetila se bodybuildingu. Ubrzo je postala profesionalna natjecateljica u NPC Bikini kategoriji, osvojivši više od 23 trofeja, uz ambiciju nastupa na prestižnom Olympia Mastersu.

No put do uspjeha nije bio bez posljedica. U iskrenim istupima priznala je kako je u jednom razdoblju koristila anaboličke steroide, ne razmišljajući o dugoročnim rizicima. Posljedice su bile ozbiljne od akni i pojačane dlakavosti do gubitka kose i promjene glasa.

Unatoč svemu, Michele je izgradila uspješnu karijeru kao sportašica i poduzetnica. Danas stoji iza nekoliko brendova od naočala i modne linije za plažu do fitness opreme te vodi luksuzni spa centar u Rio de Janeiru.

Ipak, najveći šok uslijedio je kada je otkrila da se podvrgnula himenoplastici, kirurškom zahvatu rekonstrukcije himena. Objasnila je kako je ta odluka povezana s njezinom vjerom i željom da jednog dana stupi u brak kao djevica.

"Tražim muškarca s istim ciljevima i vjerom kao i ja. Ne sramim se to reći, jer je to ono što stvarno želim," poručila je.

Dodatnu pažnju izazvala je početkom 2024. godine kada je otvorila profil na platformi OnlyFans. Taj potez izazvao je podijeljene reakcije, no Michele je objasnila kako želi monetizirati svoj fitness sadržaj i umjetničku fotografiju, odvajajući taj dio života od profesionalnog sportskog imidža na društvenim mrežama.

