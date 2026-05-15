Zeleno svjetlo Europe, Ukrajini idu milijarde! Zna se na što će potrošiti prvu tranšu

Europska unija se sprema odobriti uvjete koji podupiru zajam Ukrajini od 90 milijardi eura već u ponedjeljak, rekla su dva dužnosnika EU za Politico.

Zeleno svjetlo značit će da je Kijev korak bliže dobivanju više od 9 milijardi eura kao prve tranše od Bruxellesa sredinom lipnja za pokrivanje svih neposrednih proračunskih manjkova i kupnju dronova za obranu od ruskih snaga.

Planirane isplate vezane su uz zajam od 90 milijardi eura koji su čelnici EU-a u prosincu dogovorili dati Ukrajini kako bi pomogli u financiranju njezine obrane od ruskih trupa nakon četiri godine rata. Kijev se ove i sljedeće godine suočava s proračunskim manjkom od najmanje 135 milijardi eura te će bez dodatne financijske podrške u nadolazećim mjesecima ostati bez novca.

Prije nego što se taj novac može isplatiti, potreban je "memorandum o razumijevanju" kojim se određuju uvjeti vezani uz bilo kakvu makrofinancijsku pomoć koja će doći iz financijske pomoći od 90 milijardi eura, koju podupire proračun EU-a.

Čelnici su se u prosincu složili izdati zajednički dug za financiranje zajma nakon što su pregovori propali zbog kontroverznog plana korištenja zamrznute ruske državne imovine, od koje se većina drži u Belgiji, za jačanje ukrajinskih financija.

Pola novca ove godine, pola iduće

Polovica kredita od 90 milijardi eura bit će isplaćena ove godine, a ostatak 2027. Europska komisija nastavit će lobirati kod Kanade, Japana, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva da pokriju ostatak proračunskog manjka Ukrajine sljedeći tjedan kada se ministri financija sedam najvećih razvijenih gospodarstava svijeta sastanu u Parizu, rekao je jedan od dužnosnika.

Dužnosnici, koji su izravno obaviješteni o planovima i kojima je zajamčena anonimnost kako bi slobodno govorili o osjetljivom pitanju, očekuju da će izvršna vlast EU-a otkriti Memorandum o razumijevanju u utorak nakon što povjerenici EU-a odobre dokument dan ranije.

Povjerenici će se uskoro ponovno sastati kako bi potpisali zajam od 90 milijardi eura nakon što Kijev i Bruxelles rasprave o sitnim detaljima o tome kako otplatiti dug ratnom odštetom od Moskve.

Ako Kremlj odbije platiti te reparacije nakon završetka rata, čelnici EU-a rekli su da zadržavaju pravo koristiti zamrznutu rusku državnu imovinu za podmirenje kredita - čime bi se poništio dug koji Kijev duguje.

Kupnja dronova u vrijednosti od 5,9 milijardi eura

Ukrajinska nacionalna skupština morat će ratificirati sporazume prije nego što se izvrše prve isplate. Ukrajinska vlada nije bila odmah dostupna za komentar o parlamentarnom vremenskom okviru i mogućim izazovima koji bi se mogli pojaviti od strane zastupnika, piše Politico.

Ako sve bude išlo po planu, Bruxelles će sljedećeg mjeseca prvo kupiti dronove u vrijednosti od 5,9 milijardi eura kako bi ojačao kijevsku obranu. Komisija će zatim Kijevu prebaciti 3,2 milijarde eura, koje vlada može koristiti za pokrivanje proračunskih i administrativnih troškova, uključujući isplatu vojničkih plaća.

„Komisija ima za cilj izvršiti prvu isplatu što je prije moguće u drugom tromjesečju 2026.“, rekao je glasnogovornik izvršne vlasti EU-a. „Prva isplata pokrit će kupnju dronova iz Ukrajine, za Ukrajinu.“

Hoće li zajam proći?

Unatoč nedavnom napretku, dužnosnici i diplomati EU-a svjesni su da će Kijevu sljedeće godine trebati više novca. Procijenjeni proračunski deficit Ukrajine od 135 milijardi eura temelji se na pretpostavci da će rat završiti ove godine, što je scenarij koji se smatra sve manje vjerojatnim.

Dvije uzastopne krize opteretile su financije mnogih vlada EU-a, koje također pokušavaju obuzdati svoju potrošnju dok se istovremeno bore s rastućim cijenama goriva koje proizlaze iz napetosti na Bliskom istoku. Prikupljanje novih sredstava za Ukrajinu u kratkom roku moglo bi se pokazati problematičnim ako glavne zemlje EU-a ne budu htjele preuzeti veći zajednički dug.

Nizozemci su posljednjih tjedana prikupljali podršku za oživljavanje rasprave o korištenju zamrznute ruske državne imovine za podupiranje Kijeva, prije nego što dođe do još jedne krize s gotovinom.

„EU, njezine države članice i europske financijske institucije do sada su Ukrajini osigurale ukupno 200,6 milijardi eura“, rekao je glasnogovornik Komisije. „EU je daleko najveći i najstabilniji financijski partner Ukrajine,“ dodao je.