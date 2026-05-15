'IZBRISALI SU LJUDE' /

Nakon krvavog napada Hrvati izgubili svaku nadu za Ukrajinu: 'Rusi su pobjednici, to je tako'

15.5.2026.
17:11
Nakon žestokog ruskog udara na Kijev u kojem je poginulo najmanje 24 ljudi, među njima i troje djece, Ukrajina je uzvratila. Napali su grad Rjazanj, jugoistočno od Moskve. Tamo je gađana rafinerija, a pogođena je i stambena zgrada gdje je prema ruskim vlastima ubijeno troje, a ozlijeđeno 12 ljudi.

Za to vrijeme u Kijevu se obilježava dan žalosti zbog ruskog napada. Ukrajinci tvrde da je Rusija u jednom od najtežih napada na Kijev prema glavnom gradu poslala čak 675 bespilotnih letjelica i 56 balističkih projektila. Ruže je na mjestu napada položio ukrajinski predsjednik Volodmir Zelenski koji je rekao da Rusija namjerno uništava živote i nada se da će ostati nekažnjena.

"Samo su htjeli živjeti, ali Rusi su ih ubili", kazala je u suzama Liubov Tymchenko iz Ukrajine. "Oni su ih u jednom trenutku izbrisali – jednostavno su izbrisali ljude", dodao je. "Naša mladost ovo ne zaslužuje", kaže Tetiana Prudyus.

Kako će završiti rat u Ukrajini?

Kako mira očito nema na vidiku, ni nakon 1540 dana rata, u našoj stalnoj rubrici pitali smo vas: 'Kako će završiti rat u Ukrajini?' U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Angela Grozdana Kamber želji najbolje. "Nadam se brzo i u korist Ukrajine", napisala je. "Nepravedno! Kao i uvijek tijekom povijesti", ogorčena je Željka Brežnjak.

Slično o kraju rata i Damir Klarić koji piše: "Ukrajina bez okupiranih dijelova, a Rusi pobjednici. Nažalost, to je tako."

"Da Rusija ratuje sto godina, ne može pobijediti. Nije više velesila", tvrdi Valent Sakač

Joe Pantoliano zaključuje bolnom istinom: "Nema tu pobjednika samo uzaludnih žrtava radi interesa velikih sila."

