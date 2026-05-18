PREMIER LIGA /

Arsenal teškom mukom pobijedio predzadnju momčad i došao na korak do titule

Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Jedini gol postigao je Havertz u 37. minuti

18.5.2026.
23:07
Hina
Nogometaši Arsenala stigli su na korak do osvajanja naslova engleskog prvaka, prvog od 2004. godine, oni su u predzadnjem kolu na svom terenu svladali Burnley sa 1-0 te tako opet odmakli drugom Manchester Cityju na pet bodova.

Jedini gol postigao je Havertz u 37. minuti.

Vodeći Arsenal sada ima 82 boda, pet više uz utakmicu više od drugog Cityja kojeg u utorak čeka gostovanje kod Bournemoutha.

U slučaju da City ne pobijedi, Arsenal bi mogao postati prvak već u utorak, a u slučaju pobjede Cityja odluka o prvaku se odgađa za nedjelju kada će Arsenal igrati protiv Crystal Palacea, a City protiv Aston Ville. Tada će Arsenalu za sigurno osvajanje trebati pobjeda, a u slučaju neuspjeha trebat će mu pomoć Aston Ville.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
