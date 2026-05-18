IZABRALI NAVIJAČI

Za njega Dalića nitko ne pita: Uveo hit-momčad u Ligu prvaka i proglašen igračem sezone

Za njega Dalića nitko ne pita: Uveo hit-momčad u Ligu prvaka i proglašen igračem sezone
Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia

Nejašmić je u nizozemskom prvenstvu odigrao 29 utakmica ove sezone

18.5.2026.
22:13
Sportski.net
Orange Pictures, Orange Pics BV/Alamy/Profimedia
Iza Darka Nejašmića je sjajna sezona u NEC-u iz Nijmegena. NEC je hit-ekipa ove sezone nizozemske Eredivisie. Završili su na trećem mjestu i igrat će kvalifikacije za Ligu prvaka.

"Darko Nejašmić proglašen je igračem godine za sezonu 2025.-2026. od strane članova Udruge navijača NEC-a. U online izboru osvojio je čak 55 % glasova. Kodai Sano završio je na drugom mjestu s 20 % glasova, dok je Bryan Linssen bio treći s 15 %. Ovim izborom Nejašmić nasljeđuje Robina Roefsa, koji je nagradu osvojio prošle godine", stoji u objavi Udruge navijača NEC-a.

 

 

 

 

Nejašmić je u nizozemskom prvenstvu odigrao 29 utakmica ove sezone. Zabio je četiri gola i upisao jednu asistenciju. Došao je u Nizozemsku početkom ove sezone iz arapskog Sharjaha. Prije toga igrao je za Hajduk i Osijek, a s navršenih 27 godina, ovo mu je najbolja sezona u karijeri. 

Transfermarkt ga cijeni na tri milijuna eura, a s pozicije šestice u veznom redu vodio je NEC do povijesnog uspjeha i trećeg mjesta. Možda ćemo Nejašmića i NEC gledati u Ligi prvaka sljedeće sezone. Igrat će u trećem pretkolu što znači da imaju osiguran nastup barem u Konferencijskoj ligi

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
