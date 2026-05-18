Najmanja zemlja na SP objavila popis igrača na poseban način

Jedan od tri debitanta na nadolazećem Svjetskom prvenstvu te najmanja zemlja koja se ikada plasirala na SP, Curacao, našla je i poseban način za objavu popisa igrača koji će ići na Mundijal.

Curacao je objavio poseban video u kojem je popis odmah pretvoren u pjesmu pa je popis otpjevan, a ne pročitan. Curacao je karipski otok veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika. Od 2010. je samostalno područje Kraljevine Nizozemske (uz nizozemski, govore se i engleski te papiamento).

Not just a 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩…🌎

A whole 𝘃𝗶𝗯𝗲. 🇨🇼🎬🎶



See you at the @fifaworldcup!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/ozNEHFLAE5 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

Dick Advocaat nedavno se vratio na klupu reprezentacije, a sad je objavio i popis. Advocaat će inače postati najstariji izbornik koji je ikada vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Jedini igrač u konačnoj momčadi koji je zapravo rođen na Curacau je napadač Tahith Chong iz Sheffield Uniteda.

This is… 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐖𝐚𝐯𝐞 🇨🇼



Our squad that will represent Curaçao for the first time at the @fifaworldcup this summer!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/VvHZmwVcP9 — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026

Curacao će igrati u Skupini F na Svjetskom prvenstvu protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Bjelokosti.