Najmanja zemlja na SP objavila popis igrača na poseban način
Curacao je karipski otok veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika
Jedan od tri debitanta na nadolazećem Svjetskom prvenstvu te najmanja zemlja koja se ikada plasirala na SP, Curacao, našla je i poseban način za objavu popisa igrača koji će ići na Mundijal.
Curacao je objavio poseban video u kojem je popis odmah pretvoren u pjesmu pa je popis otpjevan, a ne pročitan. Curacao je karipski otok veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika. Od 2010. je samostalno područje Kraljevine Nizozemske (uz nizozemski, govore se i engleski te papiamento).
Dick Advocaat nedavno se vratio na klupu reprezentacije, a sad je objavio i popis. Advocaat će inače postati najstariji izbornik koji je ikada vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Jedini igrač u konačnoj momčadi koji je zapravo rođen na Curacau je napadač Tahith Chong iz Sheffield Uniteda.
Curacao će igrati u Skupini F na Svjetskom prvenstvu protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Bjelokosti.