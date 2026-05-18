FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PLAVI VAL /

Najmanja zemlja na SP objavila popis igrača na poseban način

Najmanja zemlja na SP objavila popis igrača na poseban način
×
Foto: Ricardo Makyn/AFP/Profimedia

Curacao je karipski otok veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika

18.5.2026.
20:49
Sportski.net
Ricardo Makyn/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Jedan od tri debitanta na nadolazećem Svjetskom prvenstvu te najmanja zemlja koja se ikada plasirala na SP, Curacao, našla je i poseban način za objavu popisa igrača koji će ići na Mundijal.

Curacao je objavio poseban video u kojem je popis odmah pretvoren u pjesmu pa je popis otpjevan, a ne pročitan. Curacao je karipski otok veličine 444 četvorna kilometra sa 150 tisuća stanovnika. Od 2010. je samostalno područje Kraljevine Nizozemske (uz nizozemski, govore se i engleski te papiamento).

 

 

Dick Advocaat nedavno se vratio na klupu reprezentacije, a sad je objavio i popis. Advocaat će inače postati najstariji izbornik koji je ikada vodio reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Jedini igrač u konačnoj momčadi koji je zapravo rođen na Curacau je napadač Tahith Chong iz Sheffield Uniteda.

 

 

Curacao će igrati u Skupini F na Svjetskom prvenstvu protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Bjelokosti.

CuracaoSvjetsko Prvenstvo 2026.Dick Advocaat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike