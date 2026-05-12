Najstariji izbornik ipak će voditi reprezentaciju na SP, tražili su ga igrači

Nekoliko mjeseci nakon što je dao ostavku, Nizozemac Dick Advocaat se vratio na mjesto izbornika nogometne reprezentacije Curacaa, pišu u ponedjeljak mediji.

Advocaat, koji će sa 78 godina postati najstariji izbornik u povijesti Svjetskog prvenstva, dao je ostavku u veljači zbog obiteljskih razloga. No, s obzirom na to da se zdravlje njegove kćeri navodno poboljšava, Advocaat je odlučio vratiti se i povesti Curacao do njegovog prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Curacao, s populacijom od nešto više od 150.000 stanovnika, najmanja je nacija koja se ikada kvalificirala za Svjetsko prvenstvo.

Advocaat, čiji je nadimak "Mali general", zamjenjuje Freda Ruttena, koji je odstupio kako bi omogućio Advocaatov povratak. Rutten je vodio Curacao tijekom dvije prijateljske utakmice u ožujku, izgubivši od Kine (1-5) i Australije (1-5).

Goal.com je izvijestio da se vijeće igrača Curacaa sastalo s Gilbertom Martinom, predsjednikom Nogometnog saveza Curacaa, nakon utakmica i reklo da momčad preferira Advocaata u odnosu na Ruttena. Atilay Uslu, vlasnik Corendon Airlinesa, glavnog sponzora, zaprijetio je ukidanjem više od milijun eura godišnjeg financiranja ako se ne napravi promjena izbornika, pišu mediji.

"Ne smije postojati klima koja šteti zdravim profesionalnim odnosima unutar momčadi ili osoblja", rekao je Rutten u izjavi. "Stoga je ostavka ispravna odluka. Vrijeme je ključno i Curacao mora krenuti naprijed. Žalim zbog toga kako su se stvari odvijale, ali svima želim sve najbolje."

Curacao igra svoju prvu utakmicu Svjetskog prvenstva 14. lipnja u Houstonu protiv Njemačke.

