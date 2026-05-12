HVALIO SUSJEDE /

Dalić nahvalio Barbareza i Zmajeve pa poslao jasnu poruku za Mundijal

Foto: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL

12.5.2026.
10:21
Sportski.net
JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL
Zlatko Dalić gostovao je na sportskom simpoziju u Novigradu, gdje je govorio i o uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine pod vodstvom Sergej Barbarez.

Dalić smatra da je ključ uspjeha zajedništvo i dobra atmosfera u reprezentaciji BiH.

“Stvorena je dobra reprezentacija, izbornik je to kvalitetno posložio. Uveo je mlade snage, ali je zadržao Džeku i oko njega okupio mlađe igrače. Stvorilo se veliko zajedništvo, što je iznimno važno”, rekao je Dalić.

Dodao je kako BiH na Svjetskom prvenstvu treba ići “korak po korak”, bez prevelikih očekivanja.

“Prolazak skupine je moguć i mislim da cilj mora biti proći skupinu. Daj Bože da se susretnemo u nekoj kasnijoj fazi prvenstva”, zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Pobijeda BiH nad Italijom podijelila državu: Donosimo političku dimenziju nogometnog trijumfa

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSergej BarbarezZlatko DalićBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
