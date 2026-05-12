Dalić nahvalio Barbareza i Zmajeve pa poslao jasnu poruku za Mundijal

Zlatko Dalić gostovao je na sportskom simpoziju u Novigradu, gdje je govorio i o uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine pod vodstvom Sergej Barbarez.

Dalić smatra da je ključ uspjeha zajedništvo i dobra atmosfera u reprezentaciji BiH.

“Stvorena je dobra reprezentacija, izbornik je to kvalitetno posložio. Uveo je mlade snage, ali je zadržao Džeku i oko njega okupio mlađe igrače. Stvorilo se veliko zajedništvo, što je iznimno važno”, rekao je Dalić.

Dodao je kako BiH na Svjetskom prvenstvu treba ići “korak po korak”, bez prevelikih očekivanja.

“Prolazak skupine je moguć i mislim da cilj mora biti proći skupinu. Daj Bože da se susretnemo u nekoj kasnijoj fazi prvenstva”, zaključio je.

