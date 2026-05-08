Izbornik traži mir pred Mundijal: Pješačit će čak 120 kilometara

Zlatko Dalić ponovno je krenuo na put koji za njega ima duboko osobno i duhovno značenje. U četvrtak je iz rodnog Livno pješice zaputio prema Međugorje, a zajedno s trojicom prijatelja pred njim je oko 120 kilometara hoda.

Hodočašća nisu novost u Dalićevu životu. Hrvatski izbornik i ranijih godina odlazio je na slične duhovne puteve, a posebno je ostalo upamćeno ono prije FIFA Svjetsko prvenstvo Katar 2022. Tada je nekoliko dana hodao noseći ruksak na leđima, a nakon završetka puta podijelio je dirljivu poruku zahvalnosti i mira.

Dalić otvoreno govori o važnosti vjere, kako u privatnom životu tako i u nogometnoj karijeri. Više je puta istaknuo da mu je upravo duhovna snaga pomogla prebroditi najizazovnije trenutke, zbog čega redovito sudjeluje na molitvenim i duhovnim susretima.

Uoči novih izazova s hrvatskom reprezentacijom, čini se da je izbornik još jednom odlučio mir, motivaciju i unutarnju snagu potražiti upravo na hodočasničkom putu prema Međugorju.

