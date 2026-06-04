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SMRT NA MORU /

Užas u Puli: Našli mrtvo tijelo kraj potopljenog glisera, druga osoba teško ozlijeđena

Užas u Puli: Našli mrtvo tijelo kraj potopljenog glisera, druga osoba teško ozlijeđena
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Foto: Net.hr

Dojava o uočenom tijelu stigla je u 7.20 sati

4.6.2026.
9:46
Dunja Stanković
Net.hr
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Istarska policija radi na rasvjetljavanju havarije u moru kod lukobrana u Puli gdje je pronađeno tijelo zasad nepoznate osobe koje je plutalo uz potopljeni gliser. 

Na lukobranu je bila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu.

Dojava o uočenom tijelu stigla je u 7.20 sati. 

Policija u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja. 

PulaIstraMoreGliserTijeloCrna KronikaPolicija
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