Užas u Puli: Našli mrtvo tijelo kraj potopljenog glisera, druga osoba teško ozlijeđena

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Dojava o uočenom tijelu stigla je u 7.20 sati
Istarska policija radi na rasvjetljavanju havarije u moru kod lukobrana u Puli gdje je pronađeno tijelo zasad nepoznate osobe koje je plutalo uz potopljeni gliser.
Na lukobranu je bila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu.
Dojava o uočenom tijelu stigla je u 7.20 sati.
Policija u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja.