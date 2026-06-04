Užas u Puli: Našli mrtvo tijelo kraj potopljenog glisera, druga osoba teško ozlijeđena

Istarska policija radi na rasvjetljavanju havarije u moru kod lukobrana u Puli gdje je pronađeno tijelo zasad nepoznate osobe koje je plutalo uz potopljeni gliser.

Na lukobranu je bila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu.

Dojava o uočenom tijelu stigla je u 7.20 sati.

Policija u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja.