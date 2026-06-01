Putnici broda snimili jeziv prizor iznad mora: Uvjereni su da je to duh ili izvanzemaljac

Putnici na turističkom brodu uz obalu Cornwalla u Engleskoj nedavno su doživjeli prizor koji će dugo pamtiti. Na horizontu, iznad mirne morske površine, ukazale su se goleme, fantomske figure koje su naizgled lebdjele u zraku, mijenjajući oblik pred njihovim očima.

Početna nevjerica brzo se pretvorila u lavinu nagađanja - jesu li to duhovi davno potonulih brodova, mostovi u izgradnji ili čak posjetitelji iz drugog svijeta? Fotografije koje su se ubrzo proširile internetom samo su produbile misterij.

'Potpuno smo ostali zapanjeni'

Prema pisanju portala Mirror, ovaj misteriozni spektakl zbio se tijekom morskog safarija u organizaciji tvrtke St Ives Boats, koja je putnike povela u razgledavanje slikovite obale u blizini grada St Ives. Dok su uživali u pogledu, na horizontu su se počele pojavljivati neobične siluete.

Očevici su opisali kako su oblici neprestano morfirali i mijenjali se, što je cijelu scenu činilo još zagonetnijom. Fotografije snimljene tijekom izleta prikazuju ono što izgleda poput golemih, gotovo arhitektonskih struktura koje prkose gravitaciji, ovješene visoko iznad vode.

Neki od putnika procijenili su da su te jezive formacije u daljini bile visoke i više od stotinu metara. Tvrtka St Ives Boats kasnije je na svojim društvenim mrežama podijelila iskustvo.

"Bilo je nadrealno vidjeti ove ogromne 'strukture' i čudne atmosferske promjene. I mi i naši putnici povremeno smo bili potpuno zapanjeni", napisali su, dodajući svoje uvjerenje: "Sigurni smo da se radilo o vizualnom iskrivljenju nosača zrakoplova i kontejnerskih brodova koji su se u tom trenutku nalazili mnogo milja daleko."

Fata Morgana - čarolija prirode ili znanstveni fenomen?

Iako su prve pomisli mnogih bile vezane uz paranormalno, znanstvenici su ponudili mnogo prizemnije, ali nimalo manje fascinantno objašnjenje.

Dramatičan efekt uzrokovan je rijetkom i složenom optičkom iluzijom poznatom kao Fata Morgana. Ovaj fenomen nastaje kada se svjetlost lomi prolazeći kroz slojeve zraka različitih temperatura.

U specifičnim atmosferskim uvjetima, obično kada je sloj hladnog zraka blizu površine mora prekriven slojem toplijeg zraka, stvara se takozvana temperaturna inverzija koja djeluje poput leće.

Ta atmosferska leća lomi svjetlosne zrake s udaljenih objekata, zbog čega oni izgledaju iskrivljeno, izduženo, uzdignuto iznad horizonta ili čak preokrenuto.

Objekti koji su inače ispod linije horizonta, poput udaljenih brodova ili dijelova obale, odjednom postaju vidljivi u izobličenom i fantastičnom obliku.

Ime je dobila po Fati Morgani (Morgan le Fay), moćnoj čarobnici i polusestri kralja Arthura iz arturijanskih legendi, koja je prema predaji koristila čarolije kako bi stvorila iluzorne dvorce na nebu i zavela mornare.

Stoljećima je ova pojava poticala maštu i stvarala legende o ukletim brodovima, fantomskim otocima i čarobnim zemljama koje se pojavljuju i nestaju.

Cornwall - žarište neobjašnjivih pojava?

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je takav fenomen zabilježen uz obalu Cornwalla, regije koja je ionako bogata folklorom i legendama. U srpnju 2022. godine, stanovnica Perranportha fotografirala je "brod duhova" koji je naizgled lebdio u zraku iznad kuća, što je također pripisano Fata Morgani. Sličan "lebdeći" brod snimljen je i u ožujku 2021. u blizini Falmoutha.

Iako je Fata Morgana češća u polarnim krajevima, povremeno se može vidjeti i u Velikoj Britaniji kada se za to stvore idealni uvjeti.

Osim ovih optičkih iluzija, obala Cornwalla poznata je i po brojnim drugim pričama o paranormalnom. Jedna od najpoznatijih je legenda o Morgawru, morskom čudovištu nalik zmiji koje navodno živi u vodama zaljeva Falmouth.

Postoje i brojne priče o brodovima duhovima, poput onog kod Porthcurna, koji se prema lokalnim predajama pojavljuje za maglovitih ili olujnih noći, kao zlokobni predznak.

Zabilježena su čak i viđenja NLO-a, uključujući izvještaje o čudnim svjetlima iznad ušća rijeke Tamar i misterioznoj svjetlećoj kugli snimljenoj web kamerom na plaži Hayle.

Od 'Star Warsa' do izvanzemaljaca

Objavljene fotografije brzo su potaknule raspravu na internetu, gdje su korisnici društvenih mreža nudili vlastite, često duhovite, teorije. Jedan korisnik je komentirao: "To je samo AT-AT hodač. Nema razloga za brigu...", aludirajući na goleme borbene strojeve iz sage "Ratovi zvijezda".

Drugi je bio poetski raspoložen: "Brodovi duhova u magli iz davno prošlih godina." Treći je ponudio praktičnije, iako pogrešno objašnjenje: "Mislio sam da se gradi most." Naravno, neizbježan je bio i komentar koji je sve sažeo u jednu riječ: "Izvanzemaljci!"