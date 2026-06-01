Menadžer pokojnog Halida Bešlića otkrio detalje o smrti Sejde Bešlić: Spomenuo i sina Dinu

Sejda Bešlić, dugogodišnja supruga jednog od omiljenih bosanskohercegovačkih glazbenika Halida Bešlića, preminula je nakon teške i dugotrajne bolesti, prenose bosanskohercegovački mediji.

Tužnu vijest potvrdio je Halidov bliski prijatelj i menadžer obitelji, koji je otkrio kako je Sejda posljednjih mjesec dana provela na liječenju u bolnici, gdje je danas izgubila životnu bitku: "Sejda je upravo preminula. Bila je gotovo mjesec dana u bolnici, danas je umrla oko 15 sati", rekao je za srpski Blic te dodao kako je njihov sin Dino teško podnio majčinu smrt. Prema njegovim riječima, uz njega su u ovim teškim trenucima prijatelji i najbliži članovi obitelji.

"Dino je loše. Tu je kod kuće, uz njega su prijatelji", rekao je.

Zdravstveni problemi Sejde Bešlić bili su poznati javnosti već neko vrijeme.

U listopadu 2025. godine, kada je zbog zdravstvenih tegoba u sarajevskoj bolnici bio smješten i Halid Bešlić, Sejda se također liječila u istoj ustanovi zbog vlastitih zdravstvenih komplikacija.

Početkom ove godine pojavile su se informacije da je nastavila liječenje u Njemačkoj.

Tada su mediji prenijeli kako je, uz podršku sina Dine, otputovala na terapije zračenjem, a osobe bliske obitelji isticale su ozbiljnost njezina zdravstvenog stanja.