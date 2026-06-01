Godinu nakon Halida preminula je i Sejda: Njihova ljubav trajala je gotovo 50 godina

Regiju je danas rastužila vijest o smrti Sejde Bešlić, supruge legendarnog Halida Bešlića, koja je preminula manje od godinu dana nakon svog supruga. Iza nje su ostali sin Dino, unuci i brojna obitelj, a njezin odlazak zatvara jedno od najljepših ljubavnih poglavlja na regionalnoj glazbenoj sceni.

Sejda i Halid gotovo su pola stoljeća dijelili život, ljubav i sve uspone i padove koje donosi slava, a njihova se priča često isticala kao primjer odanosti i ljubavi u izazovnom svijetu showbusinessa.

Zaprosio ju je čim ju je vidio

Upoznali su se krajem sedamdesetih godina, u vrijeme kada je Halid tek gradio svoju glazbenu karijeru nastupajući po kafićima i snimajući prve singlove.

Sejda je tada radila u tvornici čokolade, daleko od svjetala pozornice koja će uskoro postati svakodnevica njezina supruga. Njihov prvi susret dogodio se na proslavi Dana žena, a Halid je već tada pokazao svoj prepoznatljiv smisao za humor - u šali ju je zaprosio, no ono što je počelo kao šala ubrzo se pretvorilo u ozbiljnu životnu odluku.

Nakon kratkog vremena vjenčali su se i započeli zajednički život.

"Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... tu je radila moja šogorica, bila je kuharica, i ona me upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kad smo se upoznali, vidio sam da je to to - zabavljali smo se pola godine i odmah poslije toga vjenčali. Eto, tolike godine funkcioniramo i dan-danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevladali... kad smo bili mlađi, to je nekako i normalno", ispričao je svojedobno omiljeni bosanskohercegovački glazbenik.

Njihovu sreću dodatno je upotpunio sin Dino, koji je roditeljima podario brojne razloge za ponos.

Posebnu radost obitelj je doživjela 2014. godine kada su Dino i njegova supruga Mahira dobili blizance. Halid i Sejda tada su postali baka i djed, a glazbena legenda je odlučila smanjiti broj javnih nastupa kako bi više vremena provodila sa svojim najbližima.

Zajedno proživljavali teške trenutke

Posljednje mjesece zajedničkog života supružnici su proveli suočeni s ozbiljnim zdravstvenim problemima. U listopadu 2025. godine, dok je javnost sa zabrinutošću pratila vijesti o Halidovu zdravstvenom stanju, otkriveno je da se i njegova supruga Sejda nalazi u bolnici zbog vlastitih zdravstvenih tegoba.

Unatoč tome, nije prestajala brinuti za supruga s kojim je provela gotovo cijeli život.

Nakon Halidove smrti Sejda je silno željela prisustvovati njegovu posljednjem ispraćaju, no zdravstveno stanje to joj nije dopustilo.

Nakon što je Halid izgubio životnu bitku, od liječnika je zatražila samo jedno: da joj omoguće izlazak iz bolnice kako bi ga mogla dostojanstveno ispratiti. Potpisala je potrebnu dokumentaciju, no tijekom noći joj je pozlilo pa ipak nije prisustvovala suprugovom ispraćaju.

Posljednja pjesma s posebnom posvetom

Koliko je Sejda značila njegovu životu, pokazao je i posljednjom pjesmom koju joj je posvetio. Simbolično, pjesma nosi njezino ime i ostala je trajni podsjetnik na ljubav koja je obilježila njegov život.

Nakon Halidove smrti Sejda je teško podnijela gubitak čovjeka s kojim je provela gotovo 50 godina. Kada su joj priopćili tužnu vijest, prema pisanju srpskih medija, slomljena je izgovorila riječi koje su dirnule mnoge: "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", a danas, nakon njezina odlaska, te riječi dobivaju posebno emotivno značenje.