Na grobu Halida Bešlića osvanula dirljiva poruka: Riječi nepoznate žene tjeraju suze na oči

Prošlo je gotovo šest mjeseci otkako je preminuo pjevač Halid Bešlić. Njegovi obožavatelji diljem svijeta i dalje se teško nose s gubitkom legende narodne glazbe, a njegov grob redovito posjećuju i fanovi i članovi obitelji.

Sada su srpski mediji posjetili grobno mjesto pjevača i ondje zatekli poruku napisanu na kamenu u obliku srca.

"Hvala što si nam pokazao kako biti dobar čovjek... Dragana", piše na srcu koje je postavljeno na grob, prenosi Kurir..

Na istom kamenu, koji možete vidjeti ovdje, ostavljena je i metalna vjerska narukvica, s križićem na svakoj kockici.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Grob koji ne prestaje privlačiti obožavatelje

I nakon sahrane, Halida Bešlića i dalje posjećuju ljudi koji su ga poznavali, njegovi fanovi te poštovatelji njegova lika i djela. Njegovo posljednje počivalište u Sarajevu i dalje je mjesto tišine, sjećanja i emocija.

Jedan od onih koji su ga posjetili je i nekadašnji estradni menadžer Marijo Softa, koji je dostavio fotografije i snimke na kojima se vidi kako obožavatelji ostavljaju poruke za glazbenu legendu, koja je preminula 7. listopada.

Dva dana nakon sahrane, koja je održana 13. listopada na groblju Bare u Sarajevu, Softa je zajedno s majkom Ljerkom posjetio grob prijatelja i podijelio svoje dojmove.

"Halida sam poznavao točno četrdeset godina. Upoznao sam ga 1985. godine u elitnom restoranu koji je tada držala moja majka. Kao mladić bio sam fasciniran njegovim normalnim, pristojnim ponašanjem, a posebno sam volio sve njegove pjesme i znao ih napamet od prve do zadnje", ispričao je Softa.

'Halid me je mnogo volio, a ja njega još više'

"Halid me je mnogo volio, a ja njega još više. Njegova ideja bila je u prosincu 2003. godine da na njegovom koncertu u Zetri radim kao estradni menadžer. Tako je i bilo. Taj posao radio sam časno i pošteno dva desetljeća s najvećim zvijezdama bivše Jugoslavije. Halid je u najvećoj mjeri zaslužan za to i zauvijek će ostati u mom srcu. Hvala mu na svemu što mi je dao i pomogao. Nikada mu to neću zaboraviti", rekao je Softa za Kurir.

