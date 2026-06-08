Mačka vam često spava kod nogu? To nikako nije toliko slučajno koliko se vama čini

Mnogi vlasnici mačaka promatraju svoje ljubimce sklupčane na kraju kreveta, pretpostavljajući da su jednostavno pronašli toplo i udobno mjesto za odmor. Međutim, ako i vaša mačka redovito provodi noći kod vaših nogu, trebali biste znati da se iza te navike krije dublje značenje od puke potrage za komforom.

Stručnjaci za ponašanje životinja objašnjavaju da je riječ o složenom ponašanju koje ukazuje na duboko povjerenje, privrženost i urođene instinkte, piše Mirror.

Zašto mačka spava kod nogu?

Kada mačka odabere spavati u vašoj blizini, osobito na tako ranjivom mjestu kao što je krevet, šalje vam jasnu poruku povjerenja. Mačke su po prirodi oprezne životinje koje pažljivo biraju gdje će se odmarati. Budući da ih san čini najizloženijima mogućim opasnostima, mjesto koje odaberu za spavanje uvijek je ono gdje se osjećaju najsigurnije.

Ako vaša mačka spava kod vaših nogu, to znači da vas smatra svojom sigurnom zonom, osobom uz koju se može potpuno opustiti.

Jedan viralni video na TikToku, koji je privukao veliku pozornost, objašnjava upravo to. U videu se navodi kako mnogi misle da je razlog isključivo toplina, no ističe se da je to mačji način da poruči: "Pazim na tebe dok spavaš."

Urođeni instinkti i potreba za sigurnošću

Iako ideja o mački kao noćnom čuvaru zvuči simpatično, stručnjaci potvrđuju da u tome ima istine. Kate Luse, certificirana savjetnica za ponašanje mačaka, ističe sigurnost kao jedan od glavnih razloga za ovakvo ponašanje.

"Premda su pripitomljene, mačke su zadržale instinkte svojih divljih predaka. One su istovremeno vješti grabežljivci, ali i plijen u prirodi, zbog čega su evoluirale tako da biraju mjesta za spavanje koja im omogućuju da ostanu svjesne potencijalnih prijetnji. Ova pozicija pruža im jasan pogled na sobu, uključujući i vrata, što im omogućuje da ostanu svjesne svoje okoline", navodi Luse.

S te pozicije mogu se opustiti, ali i ostati na oprezu te brzo reagirati ako im nešto privuče pozornost. Tako vaša mačka ne štiti samo sebe, već instinktivno preuzima i ulogu vašeg zaštitnika. Luse dodaje: "Ovo strateško pozicioniranje omogućuje im lak bijeg ako osjete potrebu za povlačenjem."

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Ravnoteža bliskosti i prostora

Osim sigurnosti, mačke cijene i svoj osobni prostor. Iako neke uživaju spavati sklupčane na prsima ili jastuku svog vlasnika, mnoge mačke takvu razinu bliskosti smatraju pretjeranom ili ograničavajućom.

"Spavanje kod nogu omogućuje im savršenu ravnotežu između druženja i neovisnosti. Tako ostaju blizu osobe kojoj najviše vjeruju, a da se pritom ne osjećaju sputano. To im također daje slobodu da se tijekom noći ustanu, protegnu ili odu do zdjelice s vodom bez da ometaju vaš san, istovremeno pazeći da ni vi njih ne ometate svojim pokretima", objašnjava veterinarka Nicole Savageau.

Toplina i poznati miris također igraju važnu ulogu. Mačke prirodno traže topla mjesta za odmor, a vaša stopala, pogotovo ispod pokrivača, idealan su izvor ugodne temperature. Uz to, cijeli krevet snažno miriše na vas, što stvara umirujuće okruženje i pomaže mački da se osjeća sigurno i zaštićeno.

Ove informacije oduševile su vlasnike mačaka na društvenim mrežama, a mnogi su odmah prepoznali opisano ponašanje. Jedna je korisnica podijelila dirljivo iskustvo: "Moje mačke spavaju na različitim mjestima, ali uvijek na krevetu, uvijek blizu. Imam ozbiljnu bolest pa su naučile prepoznati kada nešto nije u redu. U stanju su probuditi mog supruga ako se nešto dogodi."

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