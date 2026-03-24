Mačke vam stvaraju probleme? Ovako više neće vršiti nuždu u vrtu

Mačke su poznate po tome što često odabiru vrtove kao svoje omiljeno mjesto za nuždu, no postoje načini kako ih držati podalje, uključujući i domaći prirodni sprej.

Nekim osobama su mačke omiljeni kućni ljubimci, dok drugima predstavljaju pravi problem. Bilo da se radi o mačkama lutalicama ili onima koje pripadaju susjedima, poznato je da često biraju vrtove kao svoje mjesto za obavljanje nužde, piše Mirror.

Problemi koji se stvaraju

Ova navika može stvoriti niz problema. Osim neugodnog mirisa mačjeg izmeta, koji može ozbiljno umanjiti uživanje u vlastitom dvorištu, tu su i higijenski razlozi – mačji izmet može sadržavati parazite i patogene koji predstavljaju zdravstvenu prijetnju ljudima i životinjama ako se ne uklone na odgovarajući način.

Mačke koje grebu i vrše nuždu u gredicama također mogu ozbiljno oštetiti biljke, usporiti njihov rast ili ih uništiti. Na kraju, nered i zemlja mogu značajno narušiti estetski dojam vrta.

Što se tiče rješavanja ovog problema, stručnjaci za vrt preporučuju izradu domaćeg repelenta za mačke koji ima snažan miris. "Mačji njuh je 40 puta snažniji od ljudskog, što objašnjava zašto mirisni pripravci djeluju tako učinkovito", objašnjava stručnjak.

Izrada spreja za tjeranje mačaka iz vrta

Osim toga savjetuju izradu DIY spreja od limunovog soka, ružmarina i alkoholnog octa jer su to tri sastojka koje mačke jednostavno ne podnose.

Za pripremu, pomiješajte jednake količine tih sastojaka i ulijte smjesu u bočicu s raspršivačem za jednostavnu primjenu po vrtu. "Jednostavno poprskajte područje gdje mačke najčešće borave – oko tegli, na terasi ili čak u kući. Redovito ponavljajte primjenu kako bi sprej zadržao učinkovitost", savjetuju stručnjaci.

Drugi alternativni pristup koji preporučuju odnosi se na to da položite brusni papir po vrtu. Mačke imaju osjetljive šape i izbjegavat će neugodne površine poput brusnog papira.

"Postavljanje nekoliko komadića brusnog papira oko gredica trebalo bi spriječiti mačke da se penju tamo gdje nisu dobrodošle", pojašnjavaju stručnjaci.

Za one koji žele sačuvati prirodan i estetski izgled vrta, učinkovit pristup može biti i sadnja biljaka koje odbijaju mačke. Primrose ističe ružmarin i lavandu kao dvije najbolje vrste cvijeća koje prirodno drže mačke podalje.

