ŠTO KAŽETE?

Prosvjednici na ulicama Beča, a u dvorani bez zvižduka: Pogledajte nastup Izraela

Prosvjednici na ulicama Beča, a u dvorani bez zvižduka: Pogledajte nastup Izraela
Foto: Eurovision Song Contest 2026/Screenshot

Već na samom početku večeri bilo je jasno da će ovogodišnje izdanje ostati zapamćeno ne samo po glazbi, nego i po političkim kontroverzama koje su pratile natjecanje

16.5.2026.
21:37
Hot.hr
Foto: Eurovision Song Contest 2026/Screenshot
Ovogodišnje finale Eurosonga otvoreno je spektakularnim nastupom glazbenika JJ koji je izveo svoju pobjedničku pjesmu "Wasted Love". 

Treći po redu na pozornicu je izašao izraelski predstavnik, 28-godišnji glazbenik Noam Bettan, koji ove godine predstavlja Izrael s pjesmom ''Michelle''. Njegov nastup izazvao je veliku pažnju gledatelja diljem Europe, ali i brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sudjelovanje Izraela na Eurosongu i ove je godine bilo popraćeno pozivima na bojkot zbog rata u Gazi, a nekoliko zemalja, uključujući Sloveniju, Nizozemsku i Španjolsku, povuklo se s natjecanja. Unatoč političkim pritiscima i podijeljenim reakcijama javnosti, Izrael je dobio snažnu podršku Austrije, zemlje domaćina. No, tijekom dana na ulicama Beča prosvjednici su održali skup zbog sudjelovanja spomenute zemlje na najvećem glazbenom natjecanju. 

Nedugo nakon Bettanova nastupa počeli su se nizati komentari gledatelja na društvenim mrežama - dok su jedni hvalili njegov vokal i emotivnu izvedbu pjesme „Michelle“, drugi su ponovno otvorili raspravu o tome treba li Izrael sudjelovati na ovogodišnjem Eurosongu.

Eurosong 2026.Eurovizija 2026.Izrael
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
